El Ministerio de Educación instala la Mesa de los Cinco Pilares en Santiago

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabeza el encuentro en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabezó este jueves en Santiago la instalación y juramentación de la Mesa de los Cinco Pilares en la Regional 08, durante un acto realizado en el Instituto Politécnico Industrial de Santiago (IPISA).

En la actividad se presentó la "Estrategia provincial para la mejora del clima y convivencia escolar", orientada a fortalecer el ambiente educativo en los centros públicos.

La iniciativa, se indicó en una nota de prensa de la institución, forma parte del modelo de gobernanza territorial que impulsa el Ministerio de Educación dentro de la hoja de ruta del ministro, con el objetivo de consolidar mecanismos de coordinación y diálogo entre los distintos actores del sistema preuniversitario.

La Mesa se plantea como un espacio permanente de concertación entre estudiantes, familias, docentes, sociedad civil y autoridades.

Durante su intervención, De Camps reiteró que la Mesa de los Cinco Pilares busca generar corresponsabilidad y soluciones conjuntas para fortalecer el sistema educativo público. Enfatizó que este mecanismo pretende sostener un diálogo continuo en torno a los principales retos de la educación preuniversitaria.

La viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker, presentó la estrategia para mejorar la convivencia escolar, elaborada a partir de propuestas de estudiantes surgidas en el Congreso Nacional Estudiantil. Entre los objetivos centrales se encuentra fortalecer la relación entre docentes y alumnado y desarrollar habilidades socioemocionales en la comunidad educativa.

Un plan para fomentar la paz, la cultura y educación sexual

El plan contempla reforzar los Clubes de Paz, la estrategia de Cultura de Paz, la educación sexual integral en valores y el trabajo con las familias. También incluye acciones de prevención de uniones tempranas, continuidad educativa para estudiantes con maternidad o paternidad y programas de prevención del uso de sustancias psicoactivas.

Asimismo, se integran iniciativas de primeros auxilios psicológicos, prevención de suicidio y autolesiones y el programa Ciudadanos al 100, orientado a la formación de líderes juveniles con valores cívicos y ciudadanos. Estas medidas se consideran prioritarias para la provincia de Santiago, según las autoridades educativas.

En la jornada se presentaron avances del "Protocolo de corresponsabilidad y atención a demandas para el cumplimiento del horario y calendario escolar", que busca garantizar la continuidad del servicio educativo. Los integrantes de la Mesa destacaron que el cumplimiento del calendario y del horario de clases es uno de los temas consensuados como prioritarios.

El ministro De Camps sostuvo que existen evidencias que vinculan el cumplimiento del calendario escolar con mejores aprendizajes, mientras el representante estudiantil Josmil De León advirtió que la pérdida de horas de docencia afecta tanto a estudiantes como a docentes.

En el encuentro también se ofreció un informe sobre la infraestructura escolar en Santiago, con avances y proyectos en ejecución para mejorar las condiciones físicas de los centros educativos.