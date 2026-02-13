Filtraciones y equipos obsoletos se acumulan en la Biblioteca de la UASD

Vista de algunas de las computadoras que se usaban para realizar consultas digitales en la biblioteca de la UASD. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

La Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), considerada en su fase inaugural como una de las más modernas y tecnológicas del país, enfrenta hoy un marcado deterioro que limita su funcionamiento como espacio de investigación y estudio.

Computadoras desconectadas, falta de internet y señales de visible humedad son algunos de los puntos que resaltan apenas entrar a las áreas de consulta.

Aunque los equipos están en los mostradores, una cinta amarilla con la leyenda "precaución" restringe el acceso a las computadoras, escenario que se repite en los niveles dos, tres y cuatro del edificio. Solo del lado derecho del piso dos, se observan dos PC donde se puede buscar en el catálogo del Sistema de Información y Bibliotecas (SIBI).

Las condiciones sanitarias también evidencian deficiencias. En los baños, algunos inodoros tienen tapa en el asiento, otros no. El papel de baño brilla por su ausencia en todos los pisos, aunque el agua siempre está disponible en los lavamanos.

En el cuartito de depósito del cuarto nivel, donde se guardan los artículos de limpieza, el desagüe está tapado y un agua negra cubre la pileta donde está la toma de agua para las cubetas.

De los tres ascensores, dos están fuera de servicio y el que funciona denota falta de aseo.





https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/12022026-biblioteca-de-la-uasd-en-malas-condiciones-samil-mateo-dominici25-ce8a4bb7.jpg En el piso 4, las manchas por humedad son notorias. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

En el segundo y tercer nivel, el aire central funciona muy bien. Todo cambia al subir al cuarto piso donde el fuerte olor a humedad da la bienvenida y el calor impera, excepto en el área de tesis, donde sí se siente fresco.

Testimonios

Los estudiantes coinciden en que la biblioteca ya no ofrece las mismas condiciones que antes.

"Cuando entro es por el aire acondicionado o para hacer una tarea, pero tengo que usar el internet de mi celular o comprar un paquetico, es raro ver a un estudiante con un libro de esos en la mano", dijo una joven identificada como Lady sobre el servicio de préstamo de libros.

"Yo vine a usar la biblioteca más por la tesis, para investigar algunos temas. Era el espacio más limpio y tranquilo de toda la universidad", confesó Elizabeth, estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales".

"Si arreglaran el internet vendría a cada rato. A sinceridad, eso es lo que más se usa. Uno usa los libros ya cuando se cansa de buscar y no halla la respuesta", comentó otra alumna.

La Dirección responde

El director de la biblioteca, Augusto Bravo, quien lleva cuatro años al frente de la edificación, reconoció estas limitaciones, aclarando que no se trata de fallas estructurales en la planta física.

"Estamos operando, dando el servicio básico en la parte académica. Con relación a la parte de la infraestructura, hemos estado trabajando, interviniendo algunas áreas paso a paso", dijo.

Sobre las filtraciones, explicó que se ha intervenido la capa asfáltica del techo hasta un 40 % por las filtraciones.

"Tres veces hemos puesto el techo, y qué va, se filtra el agua. Mientras los chillers (acondicionadores de aire) están allá arriba, vamos a presentar esa dificultad con la cuarta planta", detalló.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/12022026-biblioteca-de-la-uasd-en-malas-condiciones-samil-mateo-dominici30-44976ace.jpg Manchas en los plafones a causa de las filtraciones. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

En cuanto al servicio de internet, sostuvo que "ya no hay que ir a la universidad a conectarse. Estamos en modelo de transición, ese modelo ya colapsó. Se entregaron tablets para que los estudiantes tengan acceso al reservorio, ya no hay que tener contacto con libros".

Asimismo, informó que existe un acuerdo con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) para solucionar las deficiencias de conectividad y admitió que muchas de las computadoras disponibles son equipos viejos y obsoletos pero que le corresponde a Tecnología dar respuesta por los equipos.

Bravo señaló, además que, aunque el horario oficial debería extenderse hasta las 10:00 de la noche, actualmente la biblioteca cierra a las 8:00 p.m. porque "la planta eléctrica está funcionando manual y no entra directamente".

El director destacó que se han realizado trabajos en la iluminación y pintura exterior del edificio, aunque reconoció que "tenemos muchas falencias también en el orden administrativo". Indicó, también, que faltan sillas y que el auditorio Manuel del Cabral continúa siendo el alma, el espacio más activo de la biblioteca.

Sobre la Biblioteca Pedro Mir

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/12022026-biblioteca-de-la-uasd-en-malas-condiciones-samil-mateo-dominici43-c6158dee.jpg Vista exterior de la Biblioteca, donde se observa la labor de pintura realizada a finales de 2025. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

La construcción de la Biblioteca Pedro Mir se inició en 1997 en el gobierno de Leonel Fernández. No fue hasta agosto de 2004 cuando el expresidente Hipólito Mejía la dejó oficialmente inaugurada.

En 2005, al retornar al poder, Leonel la reinauguró, catalogándola como el centro documental más grande del Caribe y Centroamérica.