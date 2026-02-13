La UASD habilita un tren para facilitar la movilidad en el campus
Los estudiantes deberán utilizar las estaciones de parada habilitadas dentro del campus
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) informó, a través de sus redes sociales, la disponibilidad de su tren eléctrico en la sede central como una alternativa de transporte para estudiantes, docentes y personal administrativo dentro del campus.
La academia explicó que el sistema conecta los principales puntos universitarios, incluyendo facultades, áreas administrativas y espacios comunes, con el objetivo de reducir el tiempo de desplazamiento y mejorar la experiencia de los usuarios.
Paradas habilitadas
De acuerdo con la publicación, el servicio es seguro, accesible y permite a la comunidad universitaria trasladarse de forma rápida y cómoda, evitando largas caminatas y facilitando la llegada puntual a clases y actividades.
- La UASD exhortó a los estudiantes a utilizar las estaciones de parada habilitadas y a aprovechar este medio de transporte.