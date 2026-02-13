La UASD habilita un tren para facilitar la movilidad en el campus

Tren eléctrico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) recorre el campus universitario facilitando el traslado rápido y seguro de estudiantes, docentes y personal administrativo. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) informó, a través de sus redes sociales, la disponibilidad de su tren eléctrico en la sede central como una alternativa de transporte para estudiantes, docentes y personal administrativo dentro del campus.

La academia explicó que el sistema conecta los principales puntos universitarios, incluyendo facultades, áreas administrativas y espacios comunes, con el objetivo de reducir el tiempo de desplazamiento y mejorar la experiencia de los usuarios.

Paradas habilitadas

De acuerdo con la publicación, el servicio es seguro, accesible y permite a la comunidad universitaria trasladarse de forma rápida y cómoda, evitando largas caminatas y facilitando la llegada puntual a clases y actividades.

La UASD exhortó a los estudiantes a utilizar las estaciones de parada habilitadas y a aprovechar este medio de transporte.

