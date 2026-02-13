Proponen instaurar año sabático con salario para profesores y técnicos del Minerd

La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte entrega su propuesta al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps. ( FUENTE EXTERNA )

La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte (Cmjpd) sostuvo una reunión con el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, en la que depositó formalmente una propuesta de ordenanza para establecer el Año Sabático como política institucional para el personal docente y técnico del Ministerio de Educación (Minerd).

Mediante una nota de prensa, la Cmjpd explicó que la iniciativa busca atender las altas cargas laborales, la presión emocional y el estrés prolongado que enfrenta el personal educativo, factores que afectan la salud mental y la calidad del proceso de enseñanza, haciendo necesaria la creación de espacios de renovación profesional.

La propuesta plantea el Año Sabático como un derecho del personal del Minerd, consistente en una licencia de un año con disfrute íntegro de salario por cada 10 años continuos de servicio efectivo, sin pérdida de derechos laborales, de carrera ni de seguridad social.

Un año para investigar y formarse

La ordenanza define este período como un tiempo destinado a la investigación educativa, la formación académica, la sistematización de experiencias pedagógicas, la producción intelectual o la recuperación personal y profesional, con el objetivo de contribuir a la mejora continua de la calidad educativa y al fortalecimiento del sistema nacional.

El planteamiento contempla una implementación progresiva, sujeta a la planificación académica y administrativa y a la disponibilidad presupuestaria, así como la creación de una Comisión Técnica interinstitucional encargada de elaborar el reglamento, evaluar las solicitudes, dar seguimiento a los proyectos y valorar los resultados obtenidos.

Entre los años 2024, 2025 y lo que va de 2026, a 375 maestros les fue concedida su pensión por enfermedad, de acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima).

La enfermedad cardiovascular hipertensiva fue la patología más repetida, afectando a 141 maestros (37.6 % del total). Le sigue la restricción en los movimientos de la columna y daño cervical, reportado en 133 y 123 docentes, respectivamente.

En la parte de salud mental, 46 profesores sufrieron de trastorno depresivo; 14 presentaron ideación suicida y 40 hicieron crisis por alteración nerviosa.