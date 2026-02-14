Estudiantes valoran de forma positiva el nuevo tren eléctrico de la UASD

Tren interno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) recorre el campus universitario para el traslado de estudiantes. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) expresaron su satisfacción con la puesta en funcionamiento del nuevo tren eléctrico en el campus universitario.

Durante un recorrido realizado por un equipo de Diario Libre, se pudo constatar que el tren realiza un trayecto de al menos cinco paradas, dando la vuelta completa al campus. También se observaron varios letreros de estaciones que la universidad habilitó para que los estudiantes esperen abordar el tren.

Entre las paradas que realizó el medio de transporte están:

Facultad de ciencias

Facultad de humanidades

Facultad de artes

Facultad de ciencias económicas y sociales

Edificio administrativo

Al culminar el recorrido, el tren regresó a la primera parada, la facultad de ciencias, donde abordaron otros estudiantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/14/whatsapp-image-2026-02-14-at-31747-pm-57cd6738.jpeg Tren electrico de la UASD estacionado (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Funcionamiento del tren

El tren es totalmente eléctrico, de color azul, con una locomotora frontal que cuenta con cuatro vagones, ventanas blancas y ruedas pequeñas. Cada vagón tiene una letra blanca que en conjunto forma "UASD", y la locomotora lleva el escudo y el nombre de la universidad en el costado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/14/b31518d9-dafc-4345-8537-fb323575fa6b-93652a9c.jpg Tren electrico de la UASD con estudiantes (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Comentarios de Estudiantes

Uno de los estudiantes que quiso reservar su nombre, expresó que el tren ha sido de gran ayuda para ellos, ya que los libra de tener que caminar entre el recinto, lo cual muchas veces es problemático debido a que muchos estudiantes no se memorizan la ubicación de las aulas cuando inician sus estudios.

"Tú sabes que los de nuevo ingreso no saben donde están ubicados los sitios, este tren es una gran ayuda para ellos", afirmó.

Thalía, estudiante de medicina comentó: "Es la primera vez que me monto y me ha parecido súper bien. Es una opción factible para los que caminamos alrededor del campus o tenemos clases en el otro extremo de la universidad. Lo recomiendo a todos ya que es una buena experiencia."

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/14/whatsapp-image-2026-02-14-at-35457-pm-cee9ed4a.jpeg Letrero de una de las paradas que realiza el tren en la UASD. (FUENTE EXTERNA)

Horarios y disponibilidad

Pese a que según la información oficial, el recorrido inicia a las 7:00 de la mañana, el equipo de Diario Libre constató que el viaje inició a las 9:45 a.m. de este sábado.

El servicio de tren está habilitado de manera gratuita de lunes a sábados de 7:00 a.m. a 7:00 de la noche para todos los estudiantes, docentes y personal administrativo.

La institución explicó que el sistema conecta los principales puntos universitarios, incluyendo facultades, áreas administrativas y espacios comunes, con el objetivo de reducir el tiempo de desplazamiento y mejorar la experiencia de los usuarios.