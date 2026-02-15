El analfabetismo ha crecido en hogares inscritos en el Siuben

Los registros del Siuben publicados en el portal Datos Abiertos del Gobierno dominicano, instrumento principal del Estado para la focalización de la inversión social, indican que la tasa de analfabetismo entre los jefes y jefas de hogar registrados no ha descendido en los últimos siete años. Por el contrario, la proporción de esta población que declara no saber leer ni escribir pasó de un 12.51 % en 2018 a un 13.19 % proyectado para 2025.

Este incremento de 0.68 puntos porcentuales representa la incorporación de más de 250,000 personas adicionales en condición de analfabetismo dentro del universo de hogares categorizados como pobres o vulnerables.

Subsidios

Durante las últimas dos décadas, la política social en el país se ha centrado en la ejecución de transferencias monetarias condicionadas y tarjetas de ayuda. Estos programas han sido eficaces en la expansión de la cobertura de subsidios, pero los datos del Siuben indican una falta de correlación con la mejora de la instrucción básica en los hogares atendidos.

La falta de capacidades en lectoescritura limita las posibilidades de los jefes de hogar para acceder al mercado laboral formal y restringe su acceso a información esencial. Según el análisis de los registros, la ausencia de componentes efectivos de alfabetización dentro de los planes sociales contribuye a una dependencia prolongada del subsidio estatal.

Sistema de protección

El Siuben funciona como una base de datos dinámica que incorpora nuevos hogares a medida que se amplía la cobertura hacia áreas de mayor precariedad. Si bien esta expansión puede atraer a personas con mayores niveles de rezago educativo, las fuentes señalan que la proporción de analfabetismo no presenta una tendencia a la baja tras años de inversión social.

Los datos correspondientes a los años 2022 y 2023 presentan vacíos en los reportes provinciales de alfabetismo (registrados en cero en las tablas oficiales), reanudándose la actualización en 2024. Al retomar la serie estadística, los niveles de analfabetismo en las nuevas incorporaciones resultan superiores a los promedios de años previos.

El estancamiento del indicador de alfabetismo, con una leve tendencia al deterioro, plantea la necesidad de revisar el diseño de las políticas públicas educativas vinculadas a la red de protección social. Sin una reducción efectiva del analfabetismo en el núcleo de la población vulnerable, el sistema de protección corre el riesgo de consolidar la pobreza en lugar de facilitar la autonomía económica de los hogares.

Disparidades territoriales y focos de rezago El análisis de los datos por demarcación geográfica revela que el incremento del analfabetismo es constante tanto en zonas fronterizas como en centros urbanos: Zona Fronteriza: en Elías Piña, la tasa de analfabetismo en jefes de hogar subió del 32.48 % en 2018 al 36.1 % en 2025. En la provincia de San Juan, el indicador pasó de 22.43 % a 26.0 % en el mismo periodo.

Región Enriquillo: Bahoruco registró un aumento de la tasa de 27.03 % a 27.6 %, mientras que Barahona se situó en un 17.8 % al cierre de 2025.

Zonas Metropolitanas: en la provincia de Santo Domingo, el analfabetismo entre los beneficiarios registrados subió del 6.99 % al 8.2 %. En el Distrito Nacional, el indicador pasó del 7.0 % al 7.5 %.

Región Norte: en Santiago, la cifra se desplazó del 11.45 % al 11.6 %.