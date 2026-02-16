Mesa de los Cinco Pilares del sistema educativo recibe el apoyo del alcalde de Santiago

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, valoró este lunes como un paso trascendental para el fortalecimiento del sistema educativo la instalación de la Mesa de los Cinco Pilares en la Regional 08 de la provincia, encabezada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps.

Rodríguez ofreció las declaraciones luego de participar en el acto de juramentación de la iniciativa celebrado en el Instituto Politécnico Industrial de Santiago (IPISA), de acuerdo a informaciones suministradas a través de una nota de prensa.

El edil destacó la calidad y diversidad de los sectores convocados: educativos, comunitarios y estudiantiles, y subrayó que la articulación directa con el liderazgo del ministro De Camps y su equipo técnico fortalece la conexión entre las políticas públicas y la realidad social que viven las comunidades.

Conforme la nota, el funcionario consideró que abrir este espacio de diálogo en Santiago representa no solo una distinción para la ciudad, sino un compromiso renovado de la Alcaldía con la mejora continua de la educación preuniversitaria.

En la actividad, también se presentó la "Estrategia provincial para la mejora del clima y convivencia escolar", una iniciativa que forma parte de la Hoja de Ruta impulsada por el Ministerio de Educación para consolidar un modelo de gobernanza territorial participativa.

La Mesa de los Cinco Pilares fue concebida como un mecanismo permanente de corresponsabilidad y construcción conjunta de soluciones, que integra a estudiantes, docentes, padres, sociedad civil y autoridades, con el objetivo de elevar la calidad del sistema público.

En el acto, la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker, presentó una estrategia enfocada en fortalecer las habilidades socioemocionales, la cultura de paz y la convivencia armoniosa en los centros educativos.

"El plan contempla el reforzamiento de los Clubes de Paz, la educación sexual integral en valores, el acompañamiento a las familias, la prevención de uniones tempranas, la continuidad educativa para estudiantes con maternidad o paternidad, entre otros", detalló la nota.

La Alcaldía de Santiago subrayó la disposición de respaldar este espacio de diálogo y acción conjunta, convencida de que la participación de todos los actores constituye pilares esenciales para asegurar mayores aprendizajes y mejores oportunidades para la niñez y la juventud dominicana.