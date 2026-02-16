Proyectos de bioplásticos y compras digitales obtuvieron los primeros lugares en República de Ideas

El presidente Luis Abinader entrega el primer lugar de la categoría Idea Conceptual a estudiantes del INTEC. ( FUENTE EXTERNA )

Las iniciativas enfocadas en sostenibilidad ambiental, economía circular y eficiencia empresarial posicionaron a estudiantes y egresados del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) entre los principales ganadores en la categoría Idea Conceptual en la primera edición de la competencia República de Ideas.

Plaxa Dominicana

Uno de los proyectos presentados fue "Plaxa Dominicana", que propone producir ácido láctico a partir de residuos orgánicos, como desechos agrícolas, melaza y algas sargazo, para la fabricación de bioplásticos como el ácido poliláctico (PLA), un material biodegradable y compostable que puede sustituir plásticos derivados del petróleo.

La iniciativa, desarrollada por las estudiantes de Biotecnología Evony Duverge Cedeño, Alexa Seguié Marcelino y Laura Cairo Howley, plantea una alternativa ante las 88,000 toneladas de plástico que se generan cada año en República Dominicana.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, durante la exposición, las participantes señalaron que "el plástico contaminante afecta la fauna y flora, destruye ecosistemas y causa daños irremediables a la humanidad", mientras que el plástico biodegradable se degrada naturalmente sin contaminar.

Planix

En el ámbito empresarial, la propuesta " Planix" presentó una plataforma de compras y contrataciones que digitaliza y estandariza los departamentos de adquisiciones, conectándolos con proveedores nacionales mediante licitaciones, subastas inversas y modalidades competitivas simples.

El proyecto, liderado por el egresado de Administración de Empresas Alberto Marrero y desarrollado en el programa de preincubación Intec Emprende 2024, tiene como objetivo resolver la baja eficiencia, la alta fricción operativa y la limitada participación de las Mipymes en los procesos de compras privadas.

La herramienta ofrece acceso gratuito a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan concursar y recibir adjudicaciones de grandes compañías. Según Marrero, solo en 2025 proveedores de todo el territorio nacional recibieron más de RD$20 millones en contratos a través de la plataforma, contribuyendo a dinamizar la economía y fortalecer el tejido productivo local.

Las iniciativas fueron reconocidas el pasado 10 de febrero durante la clausura de la Expo Nacional República de Ideas, encabezada por el presidente Luis Abinader, quien destacó la innovación como herramienta clave para el desarrollo sostenible del país.

Ganadores del primer y segundo lugar

El proyecto Plaxa Dominicana obtuvo el primer lugar en la categoría Idea Conceptual , mientras que Planix alcanzó el segundo lugar en la categoría Producto o servicio existente , entre más de 550 propuestas presentadas a nivel nacional en el concurso impulsado por el Gobierno dominicano, el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y Bloomberg Philanthropies.

El rector del Intec, Arturo Del Villar, felicitó a los estudiantes y al egresado por los reconocimientos obtenidos y afirmó que, de implementarse a gran escala, ambas propuestas tendrían un impacto positivo en la economía y en la reducción de residuos.

"Estos jóvenes confirman la apuesta permanente del Intec a carreras innovadoras, que formen a los profesionales que realmente necesita nuestro país. Se trata de abrirles mayores oportunidades para que transformen nuestra realidad", puntualizó.