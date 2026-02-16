La UASD inicia proceso de carnetización para estudiantes y docentes en la sede central
El proceso de carnetización se lleva a cabo en el Aula 100 de la Escuela de Medicina
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) informó este lunes que puso en marcha el proceso de carnetización institucional dirigido a estudiantes, docentes y servidores administrativos en su sede central.
El nuevo carné permitirá el registro de asistencia, el acceso a bibliotecas y laboratorios, y el uso organizado de otros servicios internos, de acuerdo a informaciones suministradas a través de una nota de prensa.
La jornada de carnetización es en el Aula 100 de la Escuela de Medicina, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, bajo la coordinación de la Dirección de Registro y la Unidad de Carnetización.
Organización y modernización del proceso de carnetización
La directora de Registro de la UASD, Ana Obdalys Pérez Gómez, destacó que "el nuevo sistema permitirá mejorar el control de acceso a las instalaciones y garantizar un uso más organizado de los servicios académicos y administrativos".
- Conforme la nota, Pérez Gómez señaló que el proceso de carnetización fue concebido bajo criterios de agilidad y modernización, incorporando herramientas tecnológicas que facilitan su integración con los sistemas institucionales.
De su lado, Joel Ramos, encargado de la Unidad de Carnetización, indicó que la iniciativa permitirá reducir tiempos y evitar contratiempos, mediante un sistema de citas previas que permite mayor fluidez y evita aglomeraciones.