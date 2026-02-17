ADP niega que apoye fusión del Minerd con el Mescyt

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) rechazó este martes que esté respaldando la fusión entre los ministerios de Educación de República Dominicana (Minerd) y el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), y advirtió que no permitirá que se le imponga una posición contraria a la línea del gremio.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, señaló que el sindicato mantiene su oposición a la propuesta y que no ha variado su postura. "Rafael se equivoca si cree que podrá imponerle una posición a la ADP contraria al pensamiento del sindicato como cuerpo", expresó en una nota de prensa.

Encuentro entre Rafael Santos y la comisión del gremio

De acuerdo a informaciones de una nota de prensa, la reacción del dirigente se produce luego de que el recién designado ministro del Mescyt, Rafael Santos, sostuviera una reunión con una comisión del gremio, integrada por pasados presidentes y secretarios generales, en el marco de la reunión ordinaria del Comité Ejecutivo de la ADP.

La visita del funcionario se realizó a solicitud del propio ministro y que planteó que su agenda estará enfocada en buscar consensos para la transformación del sector educativo nacional, conforme indica la nota.

Según la ADP, Santos aseguró que no acudía a hablar sobre la fusión de los ministerios y que su interés era abrir un proceso de diálogo para consensuar distintos temas.

La nota dice que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del gremio se limitó a escuchar los planteamientos del ministro sin ofrecer una respuesta formal, al considerar que cualquier decisión debe ser discutida en los organismos internos de dirección, incluyendo el propio CEN y el Pleno Nacional de Dirigentes.

"El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del gremio se limitó a escuchar al nuevo ministro de la Mescyt y no ofreció una respuesta porque dicha solicitud amerita una discusión en el seno de la ADP y sus organismos de dirección como el CEN y el Pleno Nacional de Dirigentes", plantea el documento

El dirigente reiteró que la ADP no ha acordado respaldar la iniciativa gubernamental y que cualquier intento de presentar al sindicato como aliado de la propuesta carece de fundamento.