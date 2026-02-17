Protestas de la ADP en febrero reducen horas de clases en varias provincias

La reducción de horas de clases en febrero se debe a protestas locales de ADP. ( ARCHIVO )

Durante el mes de febrero, distintas seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) han convocado a jornadas de protestas en varias provincias del país, provocando la reducción parcial de la docencia en numerosos centros educativos.

Las acciones incluyen paros, concentraciones y la impartición de clases en horarios recortados como medida de presión para exigir soluciones a problemas estructurales del sistema educativo en dichas localidades.

San Juan: clases hasta el mediodía

En San Juan de la Maguana, la seccional San Juan Este 02-05, encabezada por Francis Ramírez Castillo, dispuso impartir docencia solo hasta las 12:00 del mediodía.

La protesta —programada hasta el jueves 19 de febrero de 2026— es para solicitar a las autoridades la reconstrucción de planteles escolares inconclusos y soluciones para más de 400 docentes que no han completado las primeras etapas del proceso de desarrollo del desempeño docente.

En el municipio Juan de Herrera, provincia de San Juan, la seccional dirigida por Angelina Familia Jiménez también mantiene clases reducidas, en este caso hasta la 1:00 de la tarde. La seccional reclama la terminación de escuelas en construcción, el traslado de profesores y la aceleración del proceso de evaluación del desempeño.

San Pedro de Macorís: paro y concentración

En San Pedro de Macorís, la filial encabezada por Cruz María Santana Nieves convocó a un paro de docencia en los centros educativos del municipio y una concentración en la Gobernación Provincial.

Los maestros exigen la entrega de una edificación prometida para el funcionamiento de un politécnico, la cual —según denunciaron— estaría siendo habilitada para ser usada por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

En Santiago

Hace dos semanas, la ADP, seccional Santiago, realizó una manifestación frente al Distrito Educativo 08-03, en protesta a supuestos ataques y agresiones contra docentes, como parte de un plan de lucha en defensa del magisterio nacional.

Durante la jornada, el gremio anunció la suspensión de la docencia en 76 centros educativos pertenecientes a distintos distritos de la provincia.

La protesta fue encabezada por el presidente provincial de la institución, Miguel Jorge, quien, junto a decenas de maestros, proclamó la consigna "ADP unida jamás será vencida", manifestando la unidad del gremio frente a lo que definió como intentos de sectores por debilitar el sindicato.

Impacto en la docencia

Solo en lo que va de febrero, estas convocatorias han provocado reducción diaria de horas de clase y suspensión de la docencia en algunos centros.

La autonomía con la que operan las 122 seccionales de la ADP se refleja en la toma de decisiones que con frecuencia implican la pérdida de docencia.

Aunque cada una de estas dependencias locales cuenta con un presidente propio, la organización mantiene una presidencia nacional encabezada por Eduardo Hidalgo, a quien corresponde trazar las directrices centrales del gremio.

Sin embargo, en la práctica, las seccionales han tomado decisiones que, en ocasiones, desbordan la línea marcada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Con el objetivo de encarar esta situación, el CEN ha convocado en el pasado a los presidentes de todas las seccionales a una reunión.

La meta: establecer mecanismos comunes para manejar los conflictos del sector educativo y promover el diálogo como primera vía de solución.