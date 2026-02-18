Cooperativa de Maestros aumenta becas a hijos de socios

La cooperativa de maestros desarrollará un programa de actividads por su 55 aniversario. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama) celebra su 55 aniversario y para la ocasión anunció que 240 nuevos hijos de socios serán becados mediante el Programa Nacional de Becas que ya ha beneficiado a 5,000 jóvenes que estudian y han estudiado en las 20 universidades del país.

En rueda de prensa, el presidente de la entidad, Santiago Portes, informó que en la actualidad el programa de becas cuenta con un total de 1,304 estudiantes activos de 20 universidades. A la fecha 2,030 se han graduado en diferentes ramas del saber.

Como parte de la celebración se realizará un encuentro de egresados del programa en el que se reunirán profesionales que fueron respaldados en sus estudios por esa entidad.

Por otro lado, Portes informó del crecimiento financiero de Coopnama y dijo que el 2025 cerró con resultados financieros ascendentes a 76,757,07 millones de pesos, evidenciando una gestión eficiente y un modelo cooperativo centrado en el bienestar de sus 205,000 asociados en todo el territorio nacional.

Al 31 de diciembre de 2025, los activos totales alcanzaron los 100,598.7 millones de pesos, reflejando un crecimiento de 6 % respecto al año anterior. El patrimonio institucional se elevó a 72,375 millones de pesos, fortaleciendo el capital social y la solvencia operativa de la cooperativa.

Uno de los indicadores más destacados fue el incremento de la cartera de créditos, que pasó de 65,056.2 millones a RD$75,754.6 millones pesos, para un crecimiento de 16.4 %, ampliando el acceso a financiamiento para los asociados.

Los ingresos totales ascendieron a 14,204.8 millones de pesos, con un crecimiento de 12.82 % en comparación con 2024. En tanto, los excedentes preliminares alcanzaron 7,353.5 millones de pesos, para un aumento de 14.76 % frente al período anterior.

Portes explicó que la rentabilidad sobre los activos (ROA) se situó en 6.65 %, mientras que la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) alcanzó 10.16 %, indicadores que reflejan la solidez del modelo cooperativo y su capacidad de generar beneficios sostenibles para los asociados.

Impacto social y beneficios solidarios

La entidad destacó que su margen de intermediación promedio fue de 2.92 %, inferior al del sistema financiero tradicional, como resultado de priorizar el bienestar de los socios sobre la maximización de ganancias.

Entre los beneficios sociales otorgados durante el período se encuentran financiamientos a tasa cero para servicios esenciales como farmacias, supermercados, ópticas, turismo y servicios dentales; becas universitarias completas para hijos e hijas de asociados; ayudas para enfermedades catastróficas; exoneración de deudas de socios fallecidos; y programas de apoyo solidario.

La matrícula social alcanzó los 205,000 asociados, incluyendo niños y niñas que ahora pueden integrarse como socios ahorrantes tras la modificación de la política de servicios.

Amplio programa conmemorativo

Como parte de la celebración del 55 aniversario, Coopnama desarrollará un extenso calendario de actividades que incluye conferencias especializadas, paneles internacionales, misas simultáneas en las 17 regionales, 322 conferencias sobre salud mental en todo el país, entrega de donaciones y un aumento del 20 % en el programa de becas.

La agenda concluirá con una misa y un acto oficial en el Hotel Jaragua, donde la institución reafirmará su compromiso con el magisterio nacional y con un modelo de economía social y solidaria que, según sus autoridades, transforma los resultados financieros en bienestar tangible para miles de familias dominicanas.