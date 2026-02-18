×
José Graziano da Silva
José Graziano da Silva

UASD inviste a José Graziano da Silva como Doctor Honoris Causa

La academia destacó su trayectoria en la lucha contra el hambre y su liderazgo internacional en políticas de seguridad alimentaria

    Expandir imagen
    UASD inviste a José Graziano da Silva como Doctor Honoris Causa
    En el centro, el doctor José Graziano da Silva. (FUENTE EXTERNA)

    La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) confirió el grado de Doctor Honoris Causa al doctor José Graziano da Silva, académico y referente internacional en la lucha contra el hambre, durante un acto celebrado en el Auditorio Manuel del Cabral.

    La ceremonia fue encabezada por el rector Editrudis Beltrán Crisóstomo, junto a los vicerrectores Wilson Mejía (Docente), Ramón Desangles Flores (Administrativo) y Radhamés Silverio (Investigación y Postgrado), así como el secretario general Pablo Valdez y miembros del Consejo Universitario, indica una nota de prensa.

    Al pronunciar las palabras centrales, el rector afirmó que al investir a Graziano da Silva con el doctorado honorífico, la academia reconoce a un intelectual cuya obra demuestra que el conocimiento convertido en política pública puede transformar vidas y contribuir a una sociedad más justa y solidaria.

    Beltrán subrayó que la UASD se honra en distinguir a personalidades que aportan soluciones concretas a los grandes desafíos de la humanidad, y resaltó que el homenajeado ha demostrado que el hambre es un problema superable con voluntad política y políticas eficaces.

    La distinción se fundamenta en el Estatuto Orgánico de la universidad y en resoluciones de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, el Consejo Universitario y el Claustro Menor.

    RELACIONADAS

    El decano de esa facultad, Julio Borbón, leyó la semblanza del homenajeado y destacó su trayectoria como académico, servidor público y humanista comprometido con la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la erradicación del hambre en Brasil y en el ámbito internacional.

    Recordó su participación en la implementación del programa Fome Zero, que coordinó políticas públicas para reducir la pobreza y la desnutrición en Brasil, convirtiéndose en un referente mundial en materia de seguridad alimentaria.

    También resaltó su gestión como director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), desde donde impulsó la agricultura sostenible, la equidad rural y la erradicación del hambre en distintos países.

    Tributo a las ideas 

    Al recibir la distinción, Graziano da Silva expresó que asumía el reconocimiento como un tributo a las ideas y compromisos que han guiado su vida, y reafirmó que la alimentación es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado a todas las personas.

    Posteriormente, dictó una conferencia magistral sobre seguridad alimentaria, transformación de los sistemas agroalimentarios y políticas inclusivas de desarrollo rural, en la que insistió en la necesidad de articular ciencia y política para fortalecer la soberanía alimentaria.

    Durante el acto, la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias anunció la evaluación de los primeros doctores en Ciencias Agroalimentarias, el lanzamiento de la Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Territorial y la habilitación de un Laboratorio de Composición y Residuos de Alimentos.

    • A la actividad asistieron decanos de distintas facultades, autoridades universitarias, docentes, estudiantes e invitados especiales.
