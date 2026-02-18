UASD inviste a José Graziano da Silva como Doctor Honoris Causa

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) confirió el grado de Doctor Honoris Causa al doctor José Graziano da Silva, académico y referente internacional en la lucha contra el hambre, durante un acto celebrado en el Auditorio Manuel del Cabral.

La ceremonia fue encabezada por el rector Editrudis Beltrán Crisóstomo, junto a los vicerrectores Wilson Mejía (Docente), Ramón Desangles Flores (Administrativo) y Radhamés Silverio (Investigación y Postgrado), así como el secretario general Pablo Valdez y miembros del Consejo Universitario, indica una nota de prensa.

Al pronunciar las palabras centrales, el rector afirmó que al investir a Graziano da Silva con el doctorado honorífico, la academia reconoce a un intelectual cuya obra demuestra que el conocimiento convertido en política pública puede transformar vidas y contribuir a una sociedad más justa y solidaria.

Beltrán subrayó que la UASD se honra en distinguir a personalidades que aportan soluciones concretas a los grandes desafíos de la humanidad, y resaltó que el homenajeado ha demostrado que el hambre es un problema superable con voluntad política y políticas eficaces.

La distinción se fundamenta en el Estatuto Orgánico de la universidad y en resoluciones de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, el Consejo Universitario y el Claustro Menor.

El decano de esa facultad, Julio Borbón, leyó la semblanza del homenajeado y destacó su trayectoria como académico, servidor público y humanista comprometido con la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la erradicación del hambre en Brasil y en el ámbito internacional.

Recordó su participación en la implementación del programa Fome Zero, que coordinó políticas públicas para reducir la pobreza y la desnutrición en Brasil, convirtiéndose en un referente mundial en materia de seguridad alimentaria.

También resaltó su gestión como director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), desde donde impulsó la agricultura sostenible, la equidad rural y la erradicación del hambre en distintos países.

Tributo a las ideas

Al recibir la distinción, Graziano da Silva expresó que asumía el reconocimiento como un tributo a las ideas y compromisos que han guiado su vida, y reafirmó que la alimentación es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado a todas las personas.

Posteriormente, dictó una conferencia magistral sobre seguridad alimentaria, transformación de los sistemas agroalimentarios y políticas inclusivas de desarrollo rural, en la que insistió en la necesidad de articular ciencia y política para fortalecer la soberanía alimentaria.

Durante el acto, la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias anunció la evaluación de los primeros doctores en Ciencias Agroalimentarias, el lanzamiento de la Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Territorial y la habilitación de un Laboratorio de Composición y Residuos de Alimentos.

A la actividad asistieron decanos de distintas facultades, autoridades universitarias, docentes, estudiantes e invitados especiales.