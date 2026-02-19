Maestro denuncia que fue atacado con sillas y piedras por dos estudiantes en Liceo Juan Pablo Duarte

El maestro Naony Anderson Solano, quien imparte Lenguas Modernas en el Centro Educativo Juan Pablo Duarte. ( FUENTE EXTERNA )

El profesor Naony Anderson Solano, quien imparte Lenguas Modernas en el Centro Educativo Juan Pablo Duarte, ubicado en el sector Villa Consuelo del Distrito Nacional, denunció que fue agredido este jueves por dos estudiantes de entre 16 y 17 años dentro del plantel.

Solano, quien enseña inglés y francés desde 2023 en ese liceo, relató que el hecho ocurrió a partir de las 7:00 de la mañana, cuando intentaba ingresar al aula para impartir docencia.

"Ellos me cerraron y no me permitían entrar. Me senté en el pasillo a planificar un registro que tenía pendiente y uno de los jóvenes tomó un zafacón y me lanzó la basura en la cara", dijo el educador.

Según su testimonio, cuando intentó levantarse para entrar al aula, uno de los estudiantes colocó una silla en la puerta y luego le lanzó otra, que lo golpeó en el rostro.

Indicó que al bajar del segundo al primer nivel del centro educativo, uno de los jóvenes le lanzó piedras, mientras el otro lo golpeaba con una correa en la espalda.

El maestro aseguró que sufrió heridas en la nariz y el rostro, por lo que fue evaluado por una doctora, quien le indicó realizarse estudios maxilofaciales debido a que presentaba un sangrado persistente.

Desconoce los motivos del ataque

Solano afirmó que nunca había tenido problemas con los estudiantes involucrados y que no hubo discusión previa antes del ataque.

"No entiendo las razones. Yo estaba concentrado trabajando en mi registro cuando ocurrió todo", expresó.

Asimismo, señaló que fue víctima de una agresión anterior por parte de estudiantes de otro de los cursos, aunque aclaró que el caso no fue formalizado ante los directores del liceo.

Indicó que, en esa ocasión, informó de lo sucedido a la coordinación del centro, pero no se produjo una acción disciplinaria.

Esta vez, el docente pidió a las autoridades educativas que investiguen el caso.

"Hago un llamado a que se comuniquen con ellos para saber el porqué de este hecho, porque yo no tengo nada en contra de ellos", sostuvo en declaraciones a la medios de comunicación.

Solano indicó que, aunque no siente temor de regresar a las aulas, considera necesario que se tomen medidas para evitar que situaciones similares se repitan con otros maestros.

