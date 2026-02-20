Minerd condena agresión a docente del Liceo Juan Pablo Duarte en Villa Consuelo

El Minerd reafirmó su compromiso con la protección del personal educativo y la construcción de ambientes escolares seguros, armónicos y libres de violencia. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) reiteró este viernes su rechazo categórico a cualquier forma de agresión en los centros educativos del país y expresó su solidaridad con el docente Naony Anderson Solano, quien fue atacado por dos estudiantes.

Mediante un comunicado de prensa, la institución reafirmó su compromiso con la protección del personal educativo y la construcción de ambientes escolares seguros, armónicos y libres de violencia.

El Minerd se pronunció tras un incidente ocurrido ayer en el centro educativo Juan Pablo Duarte, ubicado en el sector Villa Consuelo, en el Distrito Nacional, donde el profesor fue agredido por dos estudiantes de entre 16 y 17 años.

Indicó que, tan pronto tuvo conocimiento de la situación, las autoridades activaron los protocolos correspondientes, brindaron acompañamiento al personal afectado y coordinaron acciones con los organismos competentes y las familias involucradas, conforme al debido proceso establecido en la normativa vigente.

La cartera educativa recordó que la escuela debe ser un espacio de respeto, diálogo y formación en valores, y sostuvo que los conflictos deben abordarse mediante los mecanismos institucionales de convivencia, mediación escolar y orientación socioemocional, fortaleciendo la corresponsabilidad entre escuela y familia.

El Minerd enfatizó que la violencia no tendrá cabida en las aulas y aseguró que continuará reforzando las estrategias preventivas, la formación en cultura de paz y el trabajo articulado con la comunidad educativa para propiciar entornos protectores para estudiantes y docentes.

Agredido con sillas y piedras

El profesor Solano, quien imparte Lenguas Modernas en el centro educativo, denunció que fue agredido con sillas, piedras y hasta con una correa en la espalda.

El maestro presentó golpes en el rostro y la nariz. Afirmó que nunca había tenido problemas con los estudiantes involucrados y que no hubo discusión previa antes del ataque.

"No entiendo las razones. Yo estaba concentrado trabajando en mi registro cuando ocurrió todo", expresó.

Solano indicó que, aunque no siente temor de regresar a las aulas, considera necesario que se adopten medidas para evitar que situaciones similares se repitan con otros docentes.

