El Siuben afirma incremento del analfabetismo se debe a que ha cambiado cómo se recopilan los datos

Adulto escribe en un cuaderno durante jornada de alfabetización. ( FUENTE EXTERNA )

El Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) explicó que el incremento observado en la tasa de analfabetismo entre jefes de hogar inscritos en el portal Datos Abiertos del Gobierno responde a cambios en la metodología de registro y a la actualización de información acumulada durante varios años, y no necesariamente a un aumento reciente del indicador.

La institución dijo a través de una carta que inició un proceso de transformación de sus bases de datos hacia un Registro Social Universal de Hogares (RSUH), con el propósito de migrar de un registro centrado en el mapa de pobreza a un modelo de "carácter universal, inclusivo y dinámico".

Según detalla el documento, entre 2017 y 2019 se utilizó la base correspondiente al Tercer Estudio Socioeconómico de Hogares (3ESH), efectuado en 2018, la cual se mantuvo relativamente fija con "actualizaciones mínimas hasta 2021".

Posteriormente, al conformarse el RSUH y retomar la publicación de datos en 2024, se incorporaron hogares que figuraban en programas sociales cuya última actualización databa de 2012 y que no habían sido reentrevistados en años posteriores.

Efecto técnico

De acuerdo con el Siuben, la inclusión de estos hogares —captados en un período en el que la prevalencia nacional de analfabetismo era mayor y bajo un enfoque focalizado en zonas de alta pobreza— elevó el promedio actual del registro.

La institución señala que este comportamiento debe interpretarse como un "efecto técnico" derivado del cambio en la base de datos y no como una variación homogénea en el tiempo.

"Este cambio técnico se refleja en la serie histórica, donde los datos del RSUH parten de una base distinta a la del 3ESH, lo que dificulta la comparación directa de crecimiento entre ambos períodos", señala la institución.

Asimismo, explicó que la información disponible en el portal de Datos Abiertos representa un "stock" acumulado y no un flujo trimestral.

En ese sentido, el organismo sostiene que los levantamientos más recientes, correspondientes al período 2020-2025, muestran una prevalencia de analfabetismo de 8.3 %, frente al 17.0 % registrado en los hogares captados entre 2012 y 2016. Según la institución, esto indica que, a medida que el registro se actualiza y se incorpora información nueva, el indicador de analfabetismo retrocede.

La institución informó que durante 2025 realizó barridos en provincias como Azua, San Juan de la Maguana, Elías Piña, San José de Ocoa, Dajabón y sectores específicos como Capotillo y Villa Montellano, cuyos resultados están en proceso de certificación e incorporación al sistema.

Para 2026, el organismo proyecta nuevos levantamientos en Santiago Rodríguez, San Cristóbal, Peravia, Barahona, Bahoruco, Independencia y tres municipios de Monte Cristi.