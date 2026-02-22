La ADP brinda acompañamiento legal a profesor agredido por estudiantes en liceo de Villa Consuelo

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) informó este domingo que asumió el acompañamiento legal del docente Naony Anderson Solano, quien fue agredido por estudiantes en el Liceo Juan Pablo Duarte, en el sector Villa Consuelo, Distrito Nacional.

El gremio explicó que, a través de su área jurídica y en coordinación con la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, participó ayer sábado en la audiencia de conocimiento de medidas de coerción ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes.

Aplazan audiencia

La audiencia fue aplazada para el jueves 26 de febrero a las 10:00 de la mañana, luego de que los abogados de la defensa solicitaran más tiempo para estudiar el expediente acusatorio, solicitud que fue acogida por la jueza.

Te puede interesar Violencia, bullying y discriminación en varias escuelas de Puerto Plata, revela un estudio

La Consultoría Jurídica de la ADP presentó una querella formal con los elementos de prueba correspondientes, con el propósito de que se determinen responsabilidades por la agresión que afectó la integridad física del maestro de idiomas del nivel secundario. Según el gremio, el docente ha sido asistido desde el primer momento tras el incidente.

Reacciones y demandas de la ADP

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo , condenó el hecho y afirmó que no se puede permitir que la violencia se normalice en los centros educativos.

"No podemos permitir que la violencia se imponga en nuestras escuelas. Exigimos que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el respeto hacia nuestros docentes", expresó.

Asimismo, la organización reiteró su llamado al Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) para reforzar los protocolos de seguridad y convivencia escolar en los planteles públicos.

Dirigentes de la seccional Distrito Nacional Norte de la ADP también han acompañado al profesor en las diligencias realizadas ante las instancias educativas y el Ministerio Público.