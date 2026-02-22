El ministro de Educación anuncia la construcción de un politécnico en Cristo Rey

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, anunció este domingo la construcción de un politécnico en Cristo Rey como parte de una estrategia integral que incluye la formación de docentes, el acompañamiento a las familias y la promoción de experiencias prácticas para estudiantes de secundaria en áreas como Enfermería.

"El esfuerzo no se detiene en un componente; el esfuerzo es múltiple y con la participación de todos", expresó el ministro al participar en el acto de izamiento de la bandera nacional en el Centro Médico Cruz Jiminián, en el sector Cristo Rey, del Distrito Nacional, conforme a una nota de prensa difundida este domingo.

Indicó que estudiantes del nivel secundario realizarán pasantías en la mención de Enfermería en el Centro Médico Cruz Jiminián, como parte de su formación práctica.

Calidad educativa

El funcionario explicó que la mejora de la calidad educativa comienza en las aulas, a partir de la preparación de los maestros y de su capacidad para transmitir conocimientos de manera efectiva.

En ese sentido, subrayó que la inversión en formación docente constituye una prioridad para garantizar mejores resultados en el aprendizaje.

Acompañamiento a las familias

De Camps destacó, además, que el acompañamiento a las familias es un componente esencial de esta política educativa. Señaló que se desarrollarán acciones de formación y seguimiento dirigidas a padres y tutores, con el propósito de dotarlos de herramientas que les permitan conocer el desempeño académico de sus hijos y apoyar de manera activa su proceso formativo.

