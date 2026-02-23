Ufhec gradúa 1,221 nuevos profesionales y destaca el rol de la educación para duplicar el PIB

En la investidura, 930 graduandos fueron investidos en San Juan y 291 en La Romana, completando un total de 1,221 nuevos profesionales. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Federico Henríquez y Carvajal (Ufhec) celebró su Cuadragésima Séptima Graduación Ordinaria mediante una investidura simultánea en los campus Las Matas de Farfán, en San Juan, y en La Romana, donde fueron investidos 1,221 nuevos profesionales en programas de grado y postgrado.

Según una nota de prensa, durante su intervención, el rector nacional de Ufhec, Alberto Ramírez Cabral, destacó que la meta nacional de duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2036, pasando de 135 mil millones a 270 mil millones de dólares, requiere un fortalecimiento sostenido del capital humano.

"El país se ha trazado la meta de duplicar su PIB hacia 2036. Debemos afirmarlo con claridad: no existe instrumento más poderoso que la educación para lograr ese objetivo y convertir el crecimiento económico en bienestar real para la gente", expresó.

En la investidura, 930 graduandos fueron investidos en San Juan y 291 en La Romana, completando un total de 1,221 nuevos profesionales entregados a la sociedad dominicana.

En ese contexto, el rector hizo un llamado especial a la unidad y al compromiso con el desarrollo de la provincia de San Juan, invitando a los profesionales y ciudadanos exitosos originarios de la región a integrarse activamente a su transformación.

Señaló que el desarrollo sostenible solo será posible mediante el trabajo conjunto entre academia, sector productivo, Estado, iglesias, comunidades y familias, avanzando en una misma dirección hacia el progreso social y económico.

"Las oportunidades llegarán a San Juan. La pregunta es si estaremos preparados para aprovecharlas. La educación que hoy celebramos es precisamente esa preparación", aseguró el rector.

El discurso central estuvo a cargo del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Evaristo Santos Badía, quien destacó que el desarrollo social debe estar sustentado en políticas públicas orientadas a la formación de capital humano.

"Una política pública es formación, educación, atracción de inversiones, desarrollo de infraestructuras, generación de empleos dignos y mejorar la calidad de vida y precisamente esa es la estrategia que ha impulsado nuestro gobierno", expresó.

Cifras de la graduación

Con esta investidura, la UFHEC alcanzó un total histórico de 46,986 egresados, consolidando más de 35 años formando profesionales en la República Dominicana.

En esta graduación fueron investidos 1,221 profesionales, de los cuales 851 correspondieron al sexo femenino (69.70 %) y 370 al sexo masculino (30.30 %).

Aproximadamente el 82 % de los títulos otorgados correspondieron a programas de grado, mientras que el 18 % pertenecieron a programas de postgrado, entre especialidades y maestrías.

Entre las carreras con mayor número de graduandos se destacaron Educación en sus distintas menciones, Psicología Clínica, Administración de Empresas, Contabilidad, Derecho e Ingeniería Industrial.