El Mescyt abre convocatoria para Becas Nacionales 2026 con prioridad en áreas Steam

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) abrió la convocatoria del Programa de Becas Nacionales 2026.

La iniciativa prioriza la formación en áreas Steam (acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico, la resolución de problemas reales y la innovación.

Las becas están distribuidas en 49 Instituciones de Educación Superior (IES) que operan en el país, con una oferta de 357 carreras y 469 programas académicos, con el propósito de ampliar las oportunidades de formación para estudiantes y profesionales dominicanos mediante el sistema de apoyo educativo estatal.

Oferta académica

La convocatoria contempla programas en áreas estratégicas para el desarrollo nacional en distintos niveles de formación, en el nivel técnico superior en áreas tales como: Tecnología en Mecatrónica, Tecnología en Redes de la Información, Tecnología en Inteligencia Artificial, Tecnólogo en Ciberseguridad.

Además, en el nivel de grado se encuentra la Ingeniería Telemática, Ingeniería en Ciencias de la Computación, Ingeniería en Ciberseguridad, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería de Software. Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Administración Turística y Hotelera.

Así como en el nivel de maestría están: Ciencias en Eficiencia Energética, Gestión e Innovación de Destinos Turísticos Sostenibles, Ingeniería Industrial, Ciencia de Datos y Análisis Avanzado, Odontología Legal y Forense, Agricultura de Precisión.

Prioridad: formación STEAM y participación femenina

El ministro del Mescyt, Rafael Santos Badía, explicó que estas áreas responden a las necesidades del país en materia de innovación, productividad y desarrollo sostenible, contribuyendo a la formación de recursos humanos altamente calificados.

Durante el acto, el viceministro de la Presidencia, Luis Madera, destacó que la priorización de becas en áreas Steam responde a los sectores estratégicos definidos por el Gobierno, como logística, zonas francas especializadas, turismo diversificado y agroindustria.

Indicó que estos sectores requieren profesionales formados en ciencias, tecnología, informática, matemáticas y artes, al tiempo que destacó el interés de impulsar la participación femenina en estas áreas.

Instituciones participantes

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)

Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa)

Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC)

Universidad ISA (Unisa)

Universidad Central del Este (UCE)

Universidad APEC (Unapec)

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)

Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)

Universidad Tecnológica del Sur (Utesur).

Plazo de convocatoria

La convocatoria para las Becas Nacionales 2026 está abierta desde este 23 de febrero hasta el 8 de marzo de 2026. Durante este período, los interesados podrán presentar sus solicitudes conforme a los requisitos establecidos.