Falta de profesor de Matemática deja sin clases a estudiantes de secundaria en escuela de Santiago

Padres y representantes de la ADP protestan frente a la escuela Emma Balaguer en Santiago Oeste por la falta de un profesor de Matemática desde diciembre. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Cientos de estudiantes del nivel secundario de la escuela Emma Balaguer, en el distrito municipal Santiago Oeste, llevan más de dos meses sin recibir clases de Matemática, luego de que el maestro de la asignatura renunciara en diciembre de 2025.

Según denuncian, los alumnos no reciben docencia desde el 1 de diciembre, situación que afecta a más de 200 estudiantes de primero y segundo de secundaria.

Juana Rodríguez, presidenta de la unidad de base de la escuela y secretaria de organización de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Santiago Oeste, explicó que tras la renuncia del docente realizaron una asamblea y entregaron documentos a las autoridades educativas para exigir el nombramiento de un sustituto.

Indicó que, en enero, el Ministerio de Educación solicitó un mes de plazo para resolver la situación y garantizó que a más tardar el 10 de febrero sería designado un nuevo profesor, promesa que, según afirmó, no se ha cumplido.

"Es una alta cantidad de la comunidad estudiantil que está perdiendo la enseñanza", expresó Rodríguez, quien advirtió que la falta de docente mantiene a los estudiantes sin recibir contenidos fundamentales de la asignatura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/whatsapp-image-2026-02-24-at-113921-am-a46b3a05.jpeg Juana Rodríguez denuncia que más de 200 estudiantes llevan dos meses sin clases de Matemática en la escuela Emma Balaguer de Santiago Oeste. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Además, Rodríguez denunció que algunos alumnos presentan calificaciones registradas sin haber recibido clases, lo que ha incrementado la preocupación entre padres y maestros.

Padres indignados

Los padres también manifestaron su indignación por la situación.

"Estamos preocupados e indignados por la falta de un profesor de Matemáticas", expresó Yulainny Sánchez, integrante de la asociación de padres del plantel.

La docencia fue suspendida este martes como medida de protesta. La comunidad educativa advirtió que podría paralizar las clases por tiempo indefinido si no se produce el nombramiento en los próximos días.