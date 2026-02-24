Luis Miguel De Camps: "El cambio del sistema educativo ocurre cuando el docente está bien formado"

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, afirmó este martes que la verdadera transformación del sistema educativo dominicano ocurre cuando el docente está bien formado, respaldado y valorado, al situar al magisterio como el factor decisivo dentro de los cinco pilares que orientan la gestión institucional y la hoja de ruta de mejora del sistema público preuniversitario.

Explicó que la gestión educativa se estructura sobre cinco pilares: los estudiantes como centro del sistema; las familias como primera comunidad formadora; la sociedad civil como aliada estratégica; los servidores públicos como responsables de una administración eficiente; y los docentes como el eje determinante de cualquier mejora real, indica una nota de prensa.

Graduación

"Podemos diseñar políticas, modernizar estructuras o introducir mejoras administrativas; pero la verdadera transformación ocurre cuando el docente está bien formado, respaldado y valorado", expresó De Camps, durante el acto de graduación del Doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Católica Nordestana (UCNE).

El ministro valoró la graduación de la primera cohorte del Doctorado en Ciencias de la Educación como una inversión estratégica en capital humano avanzado, orientada a generar conocimiento científico que contribuya a transformar las prácticas en las aulas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/whatsapp-image-2026-02-24-at-61008-pm-b7dffd5e.jpeg El ministro de Eduación, Luis Miguel De Camps, durante el acto de graduación del Doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Católica Nordestana. (FUENTE EXTERNA)

El programa fue liderado por la Universidad Católica Nordestana en consorcio con la Universidad Abierta Para Adultos (UAPA), la Universidad Católica del Cibao (Ucateci) y la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco), una articulación que, dijo, evidencia madurez institucional y visión compartida sobre el papel de la educación en el desarrollo del país.

Asimismo, destacó el respaldo del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) a la mayoría de los graduandos, como parte de un esfuerzo sostenido para fortalecer la formación avanzada del magisterio. "Invertir en el desarrollo profesional docente es una decisión estratégica, no circunstancial", enfatizó De Camps.

Retos de los graduados

En representación de los graduados, Heydi María Fernández, manifestó que con este doctorado asumen tres grandes retos: garantizar que la innovación mantenga el rostro humano del aprendizaje, asegurar que la digitalización alcance a todos los sectores sin excepción, y que sus investigaciones generen cambios reales en las instituciones.

De su lado, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, invitó a los nuevos doctores a colaborar en el proceso de transformación de la educación dominicana, ayudando a mejorar la nueva currícula orientada a los conocimientos que puedan aplicarse.

Igualmente, el vicerrector de Investigación y Posgrado, Juan Castillo Castillo, aseguró que hoy entregan 16 nuevos doctores celebrando los resultados de un proyecto doctoral de varios años y en un esfuerzo conjunto entre las universidades.

La invocación del acto fue realizada por monseñor Ramón Alfredo De la Cruz, obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís y gran canciller; en tanto que, el juramento de los graduandos y cambio de borlas estuvo a cargo del reverendo padre Isaac García De la Cruz, rector de la UCNE.

Te puede interesar El Mescyt abre convocatoria para Becas Nacionales 2026 con prioridad en áreas Steam