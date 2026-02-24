Autoridades educativas y Digesett impulsan plan de regulación de motocicletas en liceos de Higüey

La directora regional 12 de Educación, Aidee López; la directora del Distrito Educativo 12-01, Martha Rodríguez de León; y el subdirector local de la Digesett, comandante Bocio. ( FUENTE EXTERNA )

La directora regional 12 de Educación, Aidee López, anunció el inicio de un proceso integral de orientación y regulación del uso de motocicletas por parte de estudiantes, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial en los centros educativos del Distrito 12-01, en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Alcaldía y otras instituciones.

López explicó que, aunque el Sistema de Transporte Estudiantil (TRAE) ha representado un alivio significativo para muchas familias, la alta matrícula y el crecimiento sostenido de la población estudiantil en la provincia han provocado que numerosos alumnos continúen trasladándose en motocicletas, muchas veces adquiridas por sus padres como solución práctica ante las dificultades de transporte.

"Esto no se trata de presupuesto ni de emociones, se trata de vida. Tenemos que enfrentarlo entre todos", expresó la funcionaria, al señalar que muchos de los conductores son menores de edad y no cuentan con la documentación ni los equipos de protección requeridos por la ley.

Medidas de regulación y educación vial

Indicó que entre las primeras medidas se encuentra la realización de un cronograma de reuniones con padres en los principales liceos, iniciando en el Gerardo Hansen, donde confluyen estudiantes de diversas comunidades rurales.

Asimismo, informó que gestionan un encuentro con la Dirección Nacional de Educación Vial para fortalecer la implementación de programas permanentes en los centros educativos.

La directora regional también destacó que han solicitado al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) la instalación de carpas móviles en los planteles, con el propósito de que los estudiantes con edad hábil puedan regularizar su documentación.

De su lado, la directora del Distrito Educativo 12-01, Martha Rodríguez de León, subrayó que la normativa no es nueva, pero que ahora se aplicará con mayor rigor, agotando primero los procesos de orientación y socialización con la comunidad educativa.

Compromiso colectivo por la seguridad vial

"La educación es salvar vidas. No es un asunto de querer o no querer, es la ley y es nuestra responsabilidad garantizar la vida de nuestros estudiantes", sostuvo.

En tanto, el subdirector local de la Digesett, comandante Bocio, recordó que la Ley 63-17 establece de manera clara que los menores de edad no pueden conducir vehículos de motor y que el uso del casco protector es obligatorio, conforme al artículo 251.

El oficial explicó que la institución continuará trabajando en coordinación con las autoridades educativas, siguiendo las directrices del director general de la Digesett, general de brigada Pascual Cruz Méndez, y reiteró que la seguridad vial es un compromiso colectivo.

Durante la rueda de prensa, también se informó que la Alcaldía colocará señalizaciones visibles de "zona escolar" y límites de velocidad en los entornos de los centros educativos, medida que se aplicará inicialmente en los liceos donde se ha identificado mayor incidencia.

Las autoridades coincidieron en que el proceso no consistirá en operativos sorpresivos, sino en una estrategia planificada que prioriza la educación permanente, el involucramiento de los padres y la responsabilidad compartida de toda la comunidad.

"Nos estamos ocupando. Esto es una situación que debemos enfrentar juntos, porque se trata de preservar la vida de nuestros estudiantes", concluyó López.