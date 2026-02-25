UASD inviste 2,366 nuevos profesionales en un acto dedicado a Matías Ramón Mella

Wilson Camacho, Procurador Adjunto y director general de Persecución, se encontraba entre los graduandos reconocidos por sus méritos académicos. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) celebró este miércoles el Acto Solemne de Investidura Ordinaria de Grado, en el que fueron investidos 2,366 nuevos profesionales de distintas áreas del conocimiento, en una ceremonia dedicada al natalicio del patricio Matías Ramón Mella.

El acto, realizado en la Plaza Héroes de Abril, estuvo encabezado por el rector Editrudis Beltrán Crisóstomo, quien destacó que dedicar esta investidura a Mella reafirma el compromiso de la UASD con la memoria histórica, la identidad nacional y la defensa de la autonomía universitaria.

Beltrán Crisóstomo sostuvo que esta reafirmación "no es un eco al vacío ni una simple conmemoración, sino la expresión viva de las simientes de nuestra autonomía y del sacrificio de quienes defendieron el carácter público de nuestra academia".

"El orgullo de pertenecer a la Primada de América es una convicción que nos impulsa a seguir trabajando por una universidad moderna, competitiva y comprometida con el desarrollo del país", expresó, al enfatizar que "el orgullo de ser uasdianos no es un eslogan, sino una convicción que nos mueve a transformar y fortalecer esta academia para servir mejor al pueblo dominicano".

Exhortación a los graduandos

Al dirigirse a los nuevos profesionales, el rector los exhortó a ejercer sus carreras con ética, responsabilidad social y profundo sentido de pertenencia institucional, recordándoles que fue una universidad pública, abierta e inclusiva la que les permitió alcanzar sus metas profesionales.

"Dondequiera que estén mañana, por alto que sea el cargo que ocupen, no olviden de dónde vienen", expresó, al tiempo que los llamó a mantener vivo su compromiso con la UASD y la sociedad dominicana.

El rector anunció la próxima inauguración de un moderno centro de multiservicios que integrará en un solo espacio áreas clave como Registro, Admisión, Reválida y Convalidaciones, así como el Archivo de la institución. Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer servicios más ágiles y eficientes para estudiantes y egresados.

El nuevo centro se erige en lo que antes eran las ruinas del antiguo comedor universitario, transformando el espacio en un referente de excelencia en atención académica. "Bajo el principio de burocracia cero, los usuarios podrán solicitar récord de notas, constancias de estudio y otros documentos oficiales con firma digital, agilizando trámites que antes requerían más tiempo y desplazamientos", indicó el catedrático.

Paralelamente, la UASD ampliará su oferta educativa con nuevas carreras para el próximo semestre, destacando la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas, única en el país y fruto del rediseño curricular impulsado por la actual gestión académica.

El campus también incorporará mejoras en la movilidad interna, incluyendo un sistema de transporte similar al tren que ya es tendencia en la institución, facilitando un acceso más rápido y cómodo a todos los servicios académicos.

Lauros académicos

Durante la ceremonia se otorgaron reconocimientos a los graduandos con los índices académicos más altos.

El mayor índice de la investidura, con 95.9 puntos y honores Summa Cum Laude, correspondió a la licenciada en Administración de Empresas Megan Paola Rosario Peralta, quien pronunció las palabras de agradecimiento en representación de la promoción.

Asimismo, otros graduandos fueron distinguidos con honores Summa Cum Laude y Magna Cum Laude en distintas áreas del conocimiento, reflejando el compromiso institucional con la excelencia académica. Entre ellos, el Procurador Adjunto y director general de Persecución, Wilson Camacho, graduado de Sociología con 91.7 puntos, recibió honores Magna Cum Laude, indica la nota de prensa.

De manera especial, se realizó la entrega póstuma del título de Arquitecto al bachiller Huáscar A. Matos Cuevas, recibido por sus familiares, así como una entrega excepcional al doctor en Medicina José Joel Lagares Gómez, miembro del Consejo Universitario.

Distribución por facultades

La Facultad de Ciencias de la Educación encabezó la promoción con 764 graduandos, seguida por Ciencias de la Salud (685) y Ciencias Económicas y Sociales (438).

También fueron investidos egresados de Humanidades (161), Ingeniería y Arquitectura (124), Ciencias Jurídicas y Políticas (120), Ciencias (31), Artes (25) y Ciencias Agronómicas y Veterinarias (18), para completar un total de 2,366 nuevos profesionales.

La ceremonia inició con la interpretación de los himnos Nacional, Universitario y a Mella, a cargo del Coro de la UASD, dirigido por el maestro Manuel de Jesús Galván., y concluyó con el juramento de los nuevos profesionales, la venia académica y la entonación de los himnos correspondientes.