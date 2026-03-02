El Ministerio de Educación intenta anticiparse a la crisis de cupos y crea una comisión especial

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, junto a miembros de la comisión especial para la apertura del año escolar 2026-2027. ( FUENTE EXTERNA )

El recurrente desafío de garantizar cupos escolares suficientes para cada año lectivo volvió a colocarse en el centro de la agenda educativa nacional, luego de que el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, activara una comisión especial mediante la orden departamental 04-2026 para coordinar los preparativos del período escolar 2026-2027.

La medida busca anticipar los trabajos logísticos y pedagógicos ante el crecimiento sostenido de la matrícula y las limitaciones de espacios físicos en distintos territorios del país, una situación que en años anteriores ha generado presión sobre los centros educativos, especialmente en zonas urbanas de alta demanda.

La comisión será coordinada por el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos, que tendrá la responsabilidad de convocar mesas de trabajo y supervisar el cumplimiento del plan diseñado para el próximo año escolar.

Entre sus tareas principales figura la verificación de las proyecciones de matrícula, un punto clave para determinar si la infraestructura existente podrá absorber la demanda estudiantil.

Principales funciones

Entre sus principales funciones figuran:

Verificar las proyecciones de matrícula para el nuevo período.

Identificar necesidades de espacios para garantizar cupos escolares y promover el uso de estrategias y herramientas para gestionarlo de forma eficiente y oportuna.

Asegurar la disponibilidad de libros de registro desde el inicio del año escolar para cada grado del sistema educativo y definir la cantidad de docentes requeridos por nivel y área.

El organismo también deberá identificar necesidades de espacios para garantizar los cupos escolares y promover el uso de estrategias que permitan gestionar la asignación de plazas de manera más eficiente y oportuna. La planificación anticipada busca evitar situaciones de sobrepoblación en aulas o traslados forzosos de estudiantes a centros alejados de sus comunidades.

La comisión estará integrada además por los viceministerios de Planificación y Desarrollo Educativo; Supervisión y Control de la Calidad de la Educación; Gestión Administrativa; y Acreditación y Certificación Docente. Participarán igualmente el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), las direcciones de Infraestructura Escolar, Recursos Humanos y Comunicación, así como el Gabinete Ministerial.

Entre sus responsabilidades se encuentra asegurar la disponibilidad de libros de registro desde el inicio del año escolar para cada grado del sistema, así como definir la cantidad de docentes requeridos por nivel y área.

El seguimiento a los procesos de reclutamiento y concursos también forma parte de las acciones previstas, con el objetivo de evitar déficits de personal que puedan afectar la asignación de cupos.

La comisión deberá garantizar la designación de personal docente, administrativo y de apoyo antes del inicio de clases, además de coordinar la capacitación de verano que orientará las acciones pedagógicas del período 2026-2027.

En el ámbito logístico, tendrá bajo su responsabilidad la adquisición de materiales didácticos y libros de texto para cada grado, así como el mobiliario requerido en los centros educativos.

También deberá asegurar la entrega de utilería escolar y la alimentación estudiantil desde el primer día de clases, además de verificar que los planteles estén en condiciones adecuadas para recibir a los estudiantes.

El organismo elaborará el calendario oficial del próximo año escolar y lo someterá al Consejo Nacional de Educación. Asimismo, mantendrá comunicación directa con las regionales y distritos educativos para identificar necesidades territoriales específicas y supervisar la ejecución de las acciones planificadas.

La activación temprana de esta comisión responde a la necesidad de reducir la incertidumbre que tradicionalmente surge durante el proceso de inscripción y asignación de cupos. En distintos años, padres y tutores han reportado dificultades para ubicar espacios disponibles en determinados centros, especialmente en sectores con crecimiento poblacional acelerado.