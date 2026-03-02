Infraestructura Escolar rehabilita escuelas afectadas por inundaciones en Gaspar Hernández

Maquinaria trabaja en la escuela básica Juan Pablo Duarte, afectada por las últimas lluvias. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación (Minerd) trabaja en la rehabilitación de siete centros educativos afectados por las inundaciones tras el desbordamiento del río Joba, en comunidades del municipio de Gaspar Hernández, provincia Espaillat, informó este lunes la entidad.

El director de la DIE, Roberto Herrera, supervisó este lunes las labores en los planteles impactados y afirmó que los trabajos avanzan de manera acelerada, con brigadas y contratistas desplegados en la zona, conforme a una nota de prensa.

Daños en los centros educativos

Indicó que algunos centros registraron daños considerables, incluyendo pérdidas de mobiliario, archivos, electrodomésticos y material didáctico, así como afectaciones en infraestructuras, entre ellas el derribo parcial de verjas perimetrales.

Entre los planteles intervenidos figuran la Escuela Básica Juan Pablo Duarte, en la comunidad El Caimán; el centro educativo Martina Villa de Mejía, en el sector La Hoya; y la Escuela Primaria Profesora Baudilia López, en Mata de Guanábano, entre otros.

"Estamos dando respuesta inmediata a los daños ocasionados por las inundaciones. En un plazo de cinco días a una semana estas escuelas estarán en condiciones para reanudar la docencia", expresó Herrera.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/whatsapp-image-2026-03-02-at-61539-pm-41ef6d31.jpeg (FUENTE EXTERNA)

El funcionario explicó que las acciones se realizan por disposición del presidente Luis Abinader y del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, quienes han dado seguimiento a la situación generada por las lluvias en esa demarcación.

De su lado, la directora del centro educativo Juan Pablo Duarte, Elizabeth Pérez, valoró la rápida intervención de las autoridades y señaló que la pronta rehabilitación permitirá garantizar el regreso a clases en el menor tiempo posible.