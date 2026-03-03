Maestros de Moca inician paro de 48 horas por precariedades en centros educativos

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) inició este martes un paro de docencia por 48 horas en los centros educativos del municipio de Moca, en la provincia Espaillat, en reclamo de mejoras en las condiciones de las escuelas y atención a una serie de demandas que, según denuncian, llevan años sin respuesta por parte de las autoridades.

El presidente de la ADP en en esa demarcación, Damián Morel, calificó como "dramática" la situación de los planteles escolares.

Sostuvo que, pese a los recursos recibidos por el sistema educativo en los últimos años, persisten las mismas carencias estructurales y de personal.

Morel aseguró que en los últimos años el Ministerio de Educación (Minerd) ha manejado cuantiosos recursos sin que, a su juicio, se reflejen mejoras significativas en los centros educativos.

Denunció la falta de profesores, orientadores, psicólogos y personal administrativo, así como deficiencias en el equipamiento escolar.

Llamado al Ministerio de Educación y respuesta gremial

El dirigente gremial también reclamó la aplicación de la evaluación de desempeño docente y el pago correcto de los incentivos correspondientes, además de mejoras salariales para jubilados, pensionados y personal administrativo.

Aseguró que los ingresos -de jubilados y administrativo- resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

En el primer día de la paralización de la docencia participó Eduardo Hidalgo, presidente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, quien hizo un llamado directo al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García, para que convoque de inmediato a la directiva provincial de la ADP en Espaillat y se establezca una mesa de diálogo que permita buscar soluciones concretas a las problemáticas planteadas.

Indicó que el gremio ha sostenido múltiples reuniones con autoridades distritales y regionales, así como con representantes del Gobierno, sin obtener respuestas satisfactorias.

Aseguró que la actual paralización es el resultado de la falta de acción por parte de las autoridades competentes.

"Esperamos que esta sea la única manifestación de este tipo, porque la ADP no quiere paralizar la docencia. Nos empujan a estas actividades", expresó el dirigente.

Hidalgo aclaró que la protesta no responde exclusivamente a reivindicaciones salariales del magisterio, sino que busca garantizar condiciones dignas para los estudiantes, incluyendo infraestructura adecuada, alimentación escolar y el personal necesario para una formación integral.

