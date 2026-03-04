Minerd rechaza paros docentes de la ADP y advierte que afectan el calendario escolar

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) rechazó este miércoles los paros de docencia convocados por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en varias provincias del país, al considerar que se trata de interrupciones injustificadas que atentan contra el cumplimiento del calendario escolar.

En un comunicado de prensa, la institución sostuvo que la paralización de las clases afecta de manera directa el proceso de enseñanza-aprendizaje y vulnera el derecho fundamental a la educación de miles de estudiantes del sistema público.

La cartera educativa señaló que estas acciones ponen en riesgo los objetivos académicos trazados para el presente año lectivo y comprometen los esfuerzos orientados a fortalecer la calidad educativa en el nivel preuniversitario.

Ayer martes, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) comenzó un paro de docencia por 48 horas en los centros educativos del municipio de Moca, en la provincia Espaillat, en reclamo de mejoras en las condiciones de las escuelas y atención a una serie de demandas que, según denuncian, llevan años sin respuesta por parte de las autoridades

El Minerd recordó que cuenta con la denominada Mesa de los Cinco Pilares, un espacio de concertación multisectorial integrado por representantes de los gremios profesorales, estudiantes, familias, servidores públicos y miembros de la sociedad civil. Según explicó, este mecanismo busca garantizar el diálogo, la consulta y el seguimiento de las políticas públicas educativas, así como prevenir interrupciones indebidas de la docencia.

Plazas vacantes

Asimismo, destacó que el pasado año los docentes del Registro de Elegibles pudieron optar por plazas vacantes en sus respectivas demarcaciones a través de una plataforma habilitada por la institución, con el objetivo de asegurar la cobertura docente en el actual período escolar.

La institución reiteró que se mantiene abierta al diálogo con la ADP y aseguró que continúa dando seguimiento a los requerimientos planteados por el gremio.

No obstante, advirtió que los paros afectan el Pacto Educativo y las metas trazadas por el Gobierno, especialmente en áreas estratégicas como los primeros años de escolaridad y la educación técnico-profesional.

Pide a ADP desistir de paros

En ese sentido, el Ministerio subrayó que la paralización reiterada de las clases limita el avance hacia los objetivos de desarrollo económico proyectados por la administración del presidente Luis Abinader con miras al año 2036, los cuales —indicó— dependen de una población debidamente formada y capacitada.

El Minerd instó al gremio magisterial a desistir de los paros y priorizar el diálogo, en beneficio de los estudiantes y del sistema educativo nacional.