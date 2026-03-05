"Prohibido traer celular": cómo el San Juan Bautista mejoró la convivencia y rendimiento de alumnos

La entrada del Instituto San Juan Bautista muestra el aviso de "Prohibido traer celular", norma vigente desde varios años. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

En el Instituto San Juan Bautista, el uso del celular empezó a generar preocupación debido a las distracciones que ocasionaba en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.

Como respuesta a esta problemática, la institución implementó una norma clara, evidenciada en un cartel colocado en la entrada del plantel con la frase "Prohibido traer celular".

De acuerdo con Moisés Paulino, encargado de Tecnología y Comunicaciones del colegio, este es el tercer año escolar en que se implementa la medida, aunque su aplicación se realizó "de manera escalonada".

"Se fue dando a conocer para que los padres se adaptaran", explicó, al señalar que antes de optar por la prohibición total, el colegio intentó otros mecanismos.

Inicialmente, el centro habilitó lockers y cajas en las aulas, donde los alumnos depositaban los celulares. Sin embargo, estas opciones no ofrecieron los resultados esperados y generaron otras situaciones.

Ante ese panorama, el equipo de gestión decidió establecer la prohibición total, incorporándola al manual de convivencia institucional.

Un cartel en la entrada del Instituto San Juan Bautista recuerda a los estudiantes la prohibición de llevar celulares al plantel. El encargado de Tecnología y Comunicaciones del Instituto San Juan Bautista, Moisés Paulino explicó los motivos de la prohibición de celulares. Estudiantes del Instituto San Juan Bautista durante el recreo, compartiendo y socializando.

"Está legalmente establecido en las normas del centro, el manual de convivencia y el contrato de inscripción. Los padres lo conocen, aceptan y firman. Habitualmente es promovida y recordada a padres y estudiantes, conjuntamente con otras normas de similar importancia", afirmó.

Distracción y conflictos

Según Paulino, la decisión se tomó tras analizar situaciones que enfrentaba el colegio, entre ellas baja concentración, disminución en los niveles de socialización, conflictos en redes sociales, salidas hacia lugares desconocidos, compra y venta de artículos nocivos y casos de ciberacoso.

"Vimos que el celular era un elemento presente en la gran mayoría de las situaciones que teníamos. No se podían mantener los dos objetivos fundamentales del centro, que son formar y cuidar a los estudiantes", afirmó.

En una primera etapa, muchos padres manifestaron su respaldo a la intención de regular el uso de celulares, pero cuando la normativa comenzó a aplicarse formalmente, surgieron desacuerdos. Con el tiempo, según Paulino, la postura de la mayoría cambió y actualmente cuentan con un mayor respaldo.

¿Qué ocurre si un estudiante lleva un celular?

Cuando un estudiante incumple la norma, el docente puede retener el dispositivo. De acuerdo con el encargado de Tecnología y Comunicaciones, no se trata solo de incautarlo, sino de activar un protocolo que actualmente dura 15 días.

Durante ese período se verifica la pertenencia del equipo, se evalúa la conducta del estudiante y se convoca a los padres.

"El celular nunca se entrega al estudiante, únicamente a sus padres", afirmó Paulino.

A tres años de su implementación, las autoridades del Instituto San Juan Bautista aseguran haber notado cambios en la dinámica de convivencia. Según el maestro, aumentó la socialización entre los alumnos y se redujeron los conflictos. Durante los recreos, los estudiantes retomaron juegos tradicionales, además de otras actividades grupales.

Estudiantes realizan tareas en las computadoras de la biblioteca del instituto, como parte del uso supervisado de la tecnología. Cabina de radio del Instituto San Juan Bautista, espacio donde estudiantes practican producción y comunicación. El instituto integra la tecnología en el aprendizaje mediante clases como la de fotografía.

Protocolo de comunicación y emergencias

Ante posibles emergencias o la necesidad de comunicación entre padres e hijos, el instituto desarrolló un protocolo interno. Se habilitaron líneas telefónicas con internet y minutos en las coordinaciones y en el área de recepción para que estudiantes y padres puedan comunicarse cuando sea necesario.

En casos médicos u otras situaciones delicadas, se activa un procedimiento específico según la naturaleza del evento.

Una distracción en clases

Para Paulino, el celular es una de las herramientas más completas que existen en la actualidad y que puede ser favorable en múltiples escenarios. No obstante, explicó que su efectividad depende del contexto en que se utilice.

Señaló que, durante el proceso formativo, el dispositivo puede convertirse en un factor de "distracción constante", ya que el estudiante desvía su atención hacia contenidos ajenos a la clase.

"El celular de por sí es una de las mejores herramientas tecnológicas que existen. Pero es tan bueno que puede convertirse en algo negativo en un momento preciso", expresó.

El encargado también destacó que el instituto no ha eliminado la tecnología del proceso educativo, ya que cuenta con tabletas y sistemas de control institucional que permiten integrar herramientas digitales bajo supervisión pedagógica.