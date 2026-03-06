Minerd investiga conducta indebida de maestra contra niña de dos años en preescolar de Alma Rosa

La cartera educativa señaló que ha sido dispuesto un personal técnico a dar seguimiento a este centro e investigar sobre el hecho. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación (Minerd) informó este viernes que activó protocolos e inició investigación en un centro educativo ubicado en el sector Alma Rosa, Santo Domingo Este sobre un material que circula en redes sociales que muestra una conducta indebida cometida por una maestra contra una niña de dos años en el centro pre-escolar Mi Segundo Hogar del referido municipio.

Mediante un comunicado de prensa, la institución explicó que tras conocerse la situación, activó de inmediato el protocolo de actuación correspondiente para salvaguardar la integridad y el bienestar de los estudiantes del centro educativo, además de iniciar un proceso de investigación de los hechos.

La cartera educativa señaló que ha sido dispuesto un personal técnico para dar seguimiento a este centro e investigar sobre el hecho para aplicar las medidas administrativas pertinentes y apoyar las acciones que lleven a cabo las instancias responsables de la protección de la niñez.

Asimismo, el órgano rector del sistema preuniversitario reiteró su compromiso con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro de los espacios educativos, al tiempo que enfatizó que cualquier conducta que atente contra su dignidad o seguridad será sancionada.

Sobre el incidente

El incidente, que se hizo público con la difusión de un video en redes sociales, muestra a la docente lanzando a la menor al suelo, presionándola para obligarla a comer y forzándola a ingerir su propio vómito mientras la amenaza.

Tras la viralización de las imágenes, las autoridades detuvieron a la maestra y el Ministerio Público inició una investigación.

La Policía Nacional identificó a la mujer como Yamelsy Matos Beltré, la que fue detenida este viernes. Las imágenes muestran a la menor siendo lanzada al piso y obligada por la profesora a ingerir su propio vómito, mientras se le coloca encima y le grita «¡trágatelo!» en varias ocasiones.

El suceso ha conmocionado al país y es investigado tanto por el Ministerio Público como por el Ministerio de Educación.

Los propietarios del centro de educación han revelado a los medios su «indignación» por lo ocurrido, así como su «preocupación» por la exposición del rostro de la niña en el video.

Los abogados del colegio afirman que Matos Beltré está «totalmente arrepentida» y «avergonzada» de lo sucedido.

«Ella admite los hechos y está totalmente arrepentida y avergonzada. Por lo que sabemos hace poco murió su mejor amiga y ella procede de un hogar disfuncional», dijo a los medios el letrado Emilio López.

Durante el arresto de la profesora se produjo un incidente entre agentes policiales y periodistas, algunos de los cuales fueron rociados con gas pimienta.