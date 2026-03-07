ITESIL celebra 80 años de historia educativa en la frontera

El Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola (ITESIL) celebró este sábado su 80 aniversario con un concierto protagonizado por la cantante dominicana Maridalia Hernández, en una noche que reunió a generaciones de egresados, empresarios y autoridades de distintos puntos del país.

El evento se convirtió en un reencuentro para quienes han pasado por las aulas de la institución, considerada uno de los pilares educativos de la zona fronteriza.

Un nutrido grupo de exalumnos se dio cita para celebrar ocho décadas de historia, formación y compromiso con el desarrollo de Dajabón y de toda la región.

A la actividad asistieron personalidades del ámbito empresarial y social, entre ellas el empresario Kilderes Taveras, así como representantes de instituciones públicas y autoridades civiles y militares, quienes se sumaron a la celebración de una institución que ha marcado la vida de miles de familias.

Impacto educativo y social

Durante el acto, el director del Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola, padre José Rafael Núñez Mármol, SJ, destacó el impacto educativo y social que ha tenido el centro a lo largo de sus ocho décadas.

"El ITESIL no es solo un instituto; es prácticamente una universidad enclavada en la frontera, un espacio donde se forman jóvenes con valores, conocimientos y compromiso con su comunidad", expresó.

El religioso resaltó que el centro educativo ha sido, durante años, una puerta de oportunidades para estudiantes de Dajabón y de otras provincias del país, muchos de los cuales hoy se destacan como profesionales, empresarios y líderes comunitarios.

La voz inconfundible de Maridalia Hernández dio un toque especial a la celebración al interpretar canciones que emocionaron al público y sirvieron de banda sonora para una noche cargada de nostalgia, gratitud y esperanza.

Más que una celebración institucional, el aniversario del ITESIL se convirtió en un homenaje a la educación, al esfuerzo colectivo y a las generaciones que han encontrado en esta casa de estudios un camino hacia el progreso.

Ocho décadas después de su fundación, el Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola continúa siendo un faro educativo en la frontera, reafirmando su misión de formar ciudadanos capaces de transformar su entorno.