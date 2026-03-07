Gimnasios en las escuelas de RD: el plan al que aspira profesor de Educación Física

Moisés Martínez desarrolla el proyecto “Escuelas en Movimiento”, una propuesta que busca integrar la actividad física en la vida diaria de los estudiantes. El plan contempla que los alumnos realicen al menos 60 minutos de movimiento corporal moderado o vigorosa al día, tal como recomiendan organismos internacionales de salud, e instalar gimnasios dentro de las escuelas.

Martínez, quien es docente de educación física en la Escuela Santa Marta del Distrito Educativo 15-04 en Cristo Rey, impulsa este proyecto para promover hábitos de vida saludables entre estudiantes. Es una iniciativa que nació tras identificar altos niveles de sedentarismo y una menor participación de las jóvenes en actividades físicas dentro de los centros educativos.

“Y como un plan ambicioso, más adelante, futurístico, yo pienso que, dentro de las escuelas, si se crea el espacio, se pueden hacer gimnasios ecológicos”, explicó Martínez a Diario Libre.

Según comentó Martínez, la idea es diseñar en las escuelas unos “gimnasios”, similares a los que se ha implementado en varios parques de la capital, la provincia Santo Domingo y Santiago donde se han instalado máquinas de libre uso para fomentar la movilidad entre los ciudadanos.

El educador, quien también participa como docente e investigador en el programa “Conoce tu Regional”, del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice), realizó un estudio sobre los hábitos de actividad física en adolescentes.

Los resultados revelaron que la práctica de ejercicio disminuye progresivamente a medida que los estudiantes avanzan en su trayectoria escolar, especialmente en el caso de las mujeres.

Según explicó, este fenómeno no es exclusivo de la República Dominicana, sino que se observa a nivel mundial. Sin embargo, en el contexto local influyen factores sociales y educativos que desmotivan la participación de las jóvenes.

“Muchas veces la educación física se enfoca demasiado en el deporte competitivo, que es más estructurado y puede resultar poco atractivo para algunas estudiantes. Si se ofrecen alternativas más accesibles como gimnasia o ejercicios simples, la participación puede aumentar”, explicó.

Plan piloto

Actualmente, se trabaja en una prueba piloto que se iniciará en el centro educativo de Martínez y posteriormente podría ampliarse a otras escuelas de la Regional 15, con el apoyo de instituciones como el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi).

Además, el proyecto contempla involucrar a padres y docentes en la promoción de hábitos saludables, como una adecuada alimentación y descanso, elementos que el investigador considera fundamentales para el bienestar de los jóvenes.

Martínez también promueve estos hábitos a través de redes sociales mediante la iniciativa MoveOn, donde comparte recomendaciones y retos de movilidad, como un desafío de 30 días de ejercicios sencillos para fomentar la constancia.

Fomento de un estilo de vida e integración paterna

Más que un plan para sumarle horas a las clases escolares, Martínez busca fomentar un estilo de vida donde el ejercicio físico y la movilidad formen parte del diario vivir de los estudiantes.

Advierte que el sedentarismo representa un desafío importante para el país. Según datos que maneja en sus investigaciones, más del 80 % de los jóvenes dominicanos presenta niveles bajos de actividad física, lo que aumenta el riesgo de enfermedades a largo plazo.

“Mi sueño es que logremos reducir significativamente el sedentarismo en los jóvenes. No todos tienen que ser deportistas, pero todos deberían mantenerse activos para cuidar su salud”, afirmó.

A largo plazo, el docente aspira a que iniciativas como esta puedan convertirse en políticas educativas más amplias y contribuir a formar generaciones con estilos de vida más saludables.

Zoom: Estudio llevado a cabo

El estudio fue llevado a cabo en un periodo de seis meses y abarcó estudiantes desde primero hasta sexto de secundaria, con un rango de edad entre 11 y 17 años. Los resultados fueron presentados por el investigador durante una exposición presentada en el Congreso Internacional Ideice 2025 celebrada en diciembre del 2025.

Participaron más de siete centros educativos pertenecientes a la Regional 15, seleccionados mediante una muestra no probabilística por conveniencia, con el fin de obtener un mayor alcance en la estadística inferencial aplicada