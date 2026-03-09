Gobierno expandirá el programa Salud Escolar en 580 centros educativos

Representantes del Gobierno acompañan a estudiantes tras la entrega de lentes durante una jornada del programa "Salud Escolar" en un centro educativo público. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dominicano avanza en la implementación del programa "Salud Escolar", que llevará servicios médicos preventivos gratuitos a estudiantes de 580 centros educativos públicos durante 2026, con la meta de alcanzar 1,500 planteles en su primera fase.

La iniciativa forma parte de la estrategia "Escuela como Centro del Desarrollo", coordinada por el Ministerio de la Presidencia.

El programa se ejecuta en articulación con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), con el objetivo de integrar atención médica preventiva distribuidos en las 18 regionales del sistema educativo público.

De acuerdo con una nota de prensa, las instituciones involucradas presentaron el modelo en la escuela Nuestra Señora de la Fe, ubicada en el ensanche La Fe del Distrito Nacional, donde demostraron el funcionamiento del programa y los beneficios directos para estudiantes, docentes y comunidades.

A través de "Salud Escolar", los alumnos acceden a:

Evaluaciones médicas preventivas

Servicios especializados en salud visual, auditiva, bucal y atención general.

Durante la jornada realizada en el centro educativo se llevaron a cabo evaluaciones para detectar problemas visuales y auditivos, toma de peso y talla, así como la entrega de lentes a estudiantes que lo requerían.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/09/whatsapp-image-2026-03-09-at-31051-pm-01cd12fb.jpeg Lentes entregados a estudiantes como parte de las evaluaciones visuales realizadas durante la jornada del programa "Salud Escolar" en un centro educativo público. (FUENTE EXTERNA)

Ministerio de Salud

Asimismo, personal del Ministerio de Salud Pública ofreció orientaciones sobre prevención y estilos de vida saludables, mientras que el SNS coordinó la referencia de los casos que requerían seguimiento en centros de atención primaria cercanos.

El comunicado indica que para garantizar la articulación entre los planteles, la red pública de salud y las familias, el programa contará con enlaces técnicos capacitados que darán seguimiento a cada caso y asegurarán la continuidad de la atención.

La iniciativa forma parte de la visión del presidente Luis Abinader de convertir la escuela en el eje articulador de las políticas públicas en cada territorio. En su más reciente rendición de cuentas, el mandatario reiteró que la educación debe contribuir no solo a la transmisión de conocimientos, sino también a la formación integral de los ciudadanos.

La estrategia "Escuela como Centro del Desarrollo" busca aprovechar la infraestructura y la población escolar para impulsar iniciativas que mejoren las condiciones de vida en las comunidades, incluyendo programas como Escuela Abierta, Educación Vial, Educación Ambiental y Oportunidad 14-24.

