Mescyt entrega a la ADP documento para iniciar proceso de diálogo sobre una reforma educativa

El presidente de la ADP, profesor Eduardo Hidalgo, y el ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos, sostuvo este martes un encuentro con el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), ante el cual se presentó y entregó el documento titulado "Llamado al magisterio nacional y la ADP", con el objetivo de motivar la apertura de un proceso de diálogo sobre una reforma del sistema educativo nacional.

Durante la reunión, realizada en la sede del Mescyt, el presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, informó que el texto será analizado e incorporado al debate institucional dentro del magisterio, indica una nota de prensa.

Fusión Minerd y el Mescyt

El profesor Hidalgo ratificó la opinión de la ADP de rechazo al proceso de fusión del Minerd y el Mescyt y afirmó al ministro Rafael Santos que le complace se haya obviado en este momento tomar el proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional a fin de viabilizar una discusión franca y plural para definir juntos una ruta de consenso para abordar la necesaria transformación de la educación dominicana.

"El CEN ha venido discutiendo este tema de la fusión con una postura firme de rechazo. En esas discusiones hemos dicho que una buena señal es el retiro del proyecto de ley de fusión depositado en el Congreso Nacional", declaró el presidente de la ADP.

Afirmó que la ADP siempre se ha incorporado a los procesos de debate que en distintos momentos se han instalado en el país, incluido el Congreso del Plan Decenal de Educación que trajo como resultado la presente Ley General de Educación 66-97 y el currículo vigente.

Hidalgo dijo que la ADP nunca ha estado al margen del debate y del diálogo, incluso asistiendo a todos los escenarios en que se han planteado, incluido en el conocimiento del pacto educativo en el cual la ADP jugó un rol relevante.

"Lo único que la ADP reclama es un trato respetuoso, y de igualdad para ser parte activa y propositiva del debate", expresó Hidalgo.

El presidente de la ADP informó al ministro Santos que estas dos semanas próximas no tendrán tiempo para conocer el documento, debido a que la ADP está muy ocupada con la organización del primer Congreso Pedagógico, que implica hacer las jornadas de reflexión en todas las escuelas, liceos y politécnicos del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/whatsapp-image-2026-03-10-at-35200-pm-5195f9f6.jpeg Integrantes de la ADP y del Mescyt. (FUENTE EXTERNA)

Relevancia del gremio

De su lado, Santos dijo que esta es una visita importante por la relación indisoluble que él tiene con la ADP y, con esa vocación sindical tiene que jugar su papel de defender su postura "y por eso entendemos que la ADP tiene que fijar su posición, con mucho cuidado, y nosotros como ministro estamos aquí sin dejar atrás el pasado".

"La ADP no viene a apoyar al ministro de Educación Superior, sino que viene a una invitación de cortesía que le hice y con todo su CEN, junto a los pasados presidentes y exsecretarios generales, vamos a hablar juntos sobre el futuro de la educación dominicana", declaró Santos.

Durante la reunión, el funcionario destacó la relevancia histórica y el papel del gremio magisterial en la defensa de la educación y de los docentes, señalando que la relación entre el Mescyt y la ADP es "profunda e indisoluble".

"Esta no es una visita cualquiera, entre el Mescyt y la ADP existe una relación histórica muy significativa. Somos conscientes de que la ADP, por su naturaleza de gremio defensor de la educación y de los maestros, siempre tendrá ideas propias, algunas coincidentes y otras diferentes, lo cual enriquece el debate democrático", expresó.

Santos Badía afirmó que el diálogo respetuoso y plural es fundamental para el fortalecimiento de las políticas públicas educativas, subrayando que las diferencias de criterios forman parte natural de una sociedad democrática.

"Donde hay vida hay debate, hay intercambio de ideas. El consenso es fácil cuando todos piensan igual; lo verdaderamente importante es saber escuchar y respetar las posiciones distintas", indicó.

Asimismo, manifestó su aprecio personal y profesional por la ADP, organización de la que recordó formar parte históricamente, al tiempo que valoró la presencia del comité ejecutivo nacional del gremio como una oportunidad para conversar sobre los retos y oportunidades del sistema educativo dominicano.