Luis Miguel De Camps dice su gestión fomenta la educación técnico-profesional

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, aseguró este miércoles que su gestión impulsa el fortalecimiento de la educación técnico-profesional como un pilar para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y contribuir a la meta nacional planteada por el presidente Luis Abinader de duplicar el tamaño de la economía dominicana para el año 2036.

Durante su intervención en el Primer Congreso de Educación Técnico-Profesional, De Camps sostuvo que el país apuesta por transformar esta modalidad formativa para alinear la educación con las necesidades productivas y tecnológicas del mercado laboral.

A traves de una nota de prensa, el funcionario indicó que este fortalecimiento forma parte de la visión de crear la "Generación 2036", integrada por los jóvenes que hoy están en las aulas y que deberán liderar el crecimiento económico, la innovación y la productividad del país en las próximas décadas.

"El desarrollo económico comienza en la escuela", afirmó el ministro, al señalar que los centros educativos deben convertirse en espacios donde se desarrollen capacidades, habilidades y talento, más allá de la transmisión tradicional de conocimientos.

Actualización de títulos

Como parte de la expansión de la educación técnica, informó que el Ministerio ha actualizado 23 títulos técnicos, incorporado cinco nuevas familias profesionales y equipado más de 360 talleres en centros educativos del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/whatsapp-image-2026-03-11-at-82539-pm-b4af34a1.jpeg El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, durante su intervención en el Primer Congreso de Educación Técnico-Profesional. (FUENTE EXTERNA)

¿Cómo se adapta la educación técnica a los cambios tecnológicos?

También destacó el fortalecimiento de la formación en centros de trabajo para acercar la educación al entorno productivo. "Solo el año pasado, más de 26,000 jóvenes realizaron prácticas formativas en empresas y espacios productivos", dijo el Minerd en la nota.

De Camps señaló que el proceso de modernización de la educación técnica incluye una agenda de innovación educativa para responder a los cambios en el mundo laboral, marcado por la digitalización, la inteligencia artificial y la automatización.

En ese contexto, explicó que se impulsa la incorporación de competencias tecnológicas y científicas en el sistema educativo, así como nuevas herramientas de aprendizaje, entre ellas las microcredenciales, que permitirán a los estudiantes adquirir habilidades específicas y actualizarlas a lo largo de su vida profesional.

"El talento no se forma en un solo espacio. Se forma en un ecosistema donde la escuela, la formación técnica, la innovación y el sector productivo trabajan de manera articulada", expresó.

Para el ministro, la apuesta por la educación técnico-profesional forma parte de una estrategia nacional para consolidar una economía más innovadora, productiva y competitiva.

"El futuro económico, social e institucional de la República Dominicana se está formando hoy en nuestras aulas", aseguró. "La generación que hoy se educa en nuestras escuelas será la que hará posible esa República Dominicana del 2036".

El congreso, organizado por el Departamento de Educación Técnico Profesional del Ministerio de Educación, busca difundir experiencias y buenas prácticas educativas que han transformado la formación técnica en distintos contextos.

El evento se realizará durante dos días y contará con siete conferencistas, 18 panelistas, y 22 presentaciones de buenas prácticas educativas.