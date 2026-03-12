×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Instituto Politécnico Loyola

El Minerd reconoce al Politécnico Loyola por sus aportes a la educación técnica

Durante el Primer Congreso de Educación Técnico Profesional, el padre José Victoriano enfatizó la importancia de la colaboración entre el Minerd y el Politécnico para el desarrollo de programas formativos

    Expandir imagen
    El Minerd reconoce al Politécnico Loyola por sus aportes a la educación técnica
    El premio fue otorgado durante el Primer Congreso de Educación Técnico-Profesional, organizado por el Departamento de Educación Técnico Profesional del Ministerio. (FUENTE EXTERNA)

    El Instituto Politécnico Loyola (IPL) fue reconocido por el Ministerio de Educación (Minerd) por su alto impacto y buenas prácticas en el desarrollo de programas de educación técnico-profesional a nivel nacional.

    El premio fue entregado durante el Primer Congreso de Educación Técnico Profesional, organizado por el Departamento de Educación Técnico Profesional del Ministerio.

    De acuerdo a una nota de prensa, tras recibir la distinción, el rector del instituto, padre José Victoriano, S.J., destacó que el reconocimiento les impulsa a seguir trabajando junto al Estado dominicano, a través del Minerd, por una educación técnica de calidad para los jóvenes.

    El padre Victoriano subrayó que "esta alianza Minerd-Loyola es clave para alcanzar la meta de formar técnicos-profesionales competentes e íntegros, comprometidos con el servicio a los demás, lo que a su vez se traduce en desarrollo a nivel nacional".

    Programas destacados en el Primer Congreso de Educación Técnico Profesional

    Conforme la nota, resaltó la importancia de mantener y fortalecer los mecanismos de colaboración entre el Minerd y el Politécnico Loyola, los cuales han hecho posible el desarrollo de programas formativos de alto impacto en la educación técnico-profesional.

    Durante el Congreso, celebrado el miércoles 11 de marzo, se presentaron dos de las buenas prácticas que se llevan a cabo en el Politécnico. Una de ellas es el Bazar de Emprendimiento Artístico y Cultural, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo creativo, artístico y emprendedor de los estudiantes de la modalidad de Técnico Profesional.

    • La propuesta fue ideada por la maestra Hamairi Caro, del área de Arte y Cultura, con el fin de motivar la capacitación en competencias empresariales que preparan a los jóvenes para enfrentar los retos del futuro.

    Asimismo, fue presentado el programa de Reforzamiento Académico Loyola, a cargo de la subdirectora del nivel secundario técnico, Elizabeth Sosa.

    Este programa ofrece acompañamientos oportunos y cercanos a los estudiantes de nuevo ingreso, aplicando estrategias que les permitan solucionar algunas dificultades académicas en asignaturas puntuales y que puedan mantenerse en la educación técnico profesional.

