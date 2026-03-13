El Minerd presenta manual para identificar a estudiantes con altas capacidades intelectuales

Fachada del Minerd, institución que presentó el nuevo manual para la atención de estudiantes con altas capacidades intelectuales. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) presentó este viernes el "Manual para la identificación y atención de estudiantes con altas capacidades intelectuales en el sistema educativo dominicano" , una herramienta diseñada para apoyar a los docentes en la identificación y acompañamiento de estudiantes con talento excepcional.

"Es una herramienta trabajada para apoyar a los docentes a través del currículo, en el cual podemos atender a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo dirigidas a las altas capacidades intelectuales", afirmó la directora de Educación Especial, Lucía Vásquez.

Mediante una nota de prensa, el Minerd indicó que antes de la incorporación de esta población en la Ordenanza 05-2024, no existía un registro estadístico sistemático sobre estudiantes con altas capacidades en el sistema educativo.

Con la implementación de la iniciativa, más de 200 estudiantes han sido identificados hasta la fecha, lo que permitirá incorporar estrategias dentro del currículo escolar.

Vásquez explicó que el concepto de "altas capacidades intelectuales" se refiere a estudiantes con un desarrollo cognitivo superior, lo que requiere estrategias pedagógicas diferenciadas y apoyo emocional.

El manual constituye una guía pedagógica que permitirá integrar en el currículo estrategias específicas para el acompañamiento de estos estudiantes.

"Aquí se les dan herramientas a los docentes para trabajar los ajustes necesarios, de manera que estos estudiantes permanezcan en el aula y aprendan en igualdad de oportunidades que los demás", afirmó la directora de Educación Especial, Lucía Vásquez.

Presentan informe del programa piloto

Durante el acto también se presentó el informe del programa piloto desarrollado para la construcción del manual en 2025, expuesto por el técnico docente nacional Billy Zarzuela .

El proyecto se implementó en las regionales educativas 04 (San Cristóbal), 06 (La Vega), 08 (Santiago) y 10 y 15 (Santo Domingo), registrando avances significativos en la identificación y acompañamiento de estudiantes con altas capacidades.

Vásquez destacó que el desarrollo del manual contó con la colaboración de especialistas y universidades, quienes aportaron conocimientos técnicos para unificar criterios en todo el sistema educativo.