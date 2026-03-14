Gobierno presenta programa "Generación STEAM" con 8,000 becas para jóvenes dominicanos

El ministro de la Juventud Carlos Valdez. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Ministerio de la Juventud presentó este sábado el programa Generación STEAM, una iniciativa que otorgará 8,000 becas a jóvenes dominicanos para fortalecer su formación en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, consideradas estratégicas para el desarrollo del país.

La primera entrega de becas se realizó con la participación de jóvenes provenientes de las regiones Sur y Este, así como de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El acto contó con la presencia del presidente Luis Abinader, el ministro de la Juventud Carlos Valdez, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Editrudis Beltrán Crisóstomo, el defensor del pueblo Pablo Ulloa, y la directora del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Rafael Santos Badía.

Durante su intervención, el ministro Valdez destacó que el programa busca ampliar las oportunidades educativas de la juventud dominicana y contribuir a su desarrollo académico y profesional.

"Como Ministerio estamos para escuchar a la juventud, comprender sus aspiraciones y trabajar para que cada joven tenga acceso a oportunidades de formación que les permitan desarrollar su talento y aportar al futuro del país", expresó.

Reacciones oficiales y objetivos del programa

Las becas se otorgarán en alianza con diversas instituciones académicas internacionales, entre ellas la Universidad Católica de Manizales, la Universidad de Santander, EUDE Business School, Spain Business School y Formato Educativo Escuela de Negocios.

Con el programa Generación STEAM, el Ministerio de la Juventud busca ampliar el acceso a la formación especializada para jóvenes dominicanos y prepararlos para los desafíos de una economía cada vez más impulsada por la innovación y la tecnología.

Durante el acto, el presidente Abinader subrayó la importancia de preparar al país ante los cambios tecnológicos y las nuevas demandas del mundo actual.

"Frente a los cambios tecnológicos del mundo, la República Dominicana ha decidido prepararse para el futuro", afirmó el mandatario.