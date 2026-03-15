×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
MESCYT
MESCYT

Egresada Summa Cum Laude de Unicaribe fue becada por el Mescyt

Se trata de la joven Rachelle Guerrero Batista, quien cursó sus estudios gracias a una beca otorgada la entidad educativa

    Expandir imagen
    Egresada Summa Cum Laude de Unicaribe fue becada por el Mescyt
    El titular del Mescyt, Rafael Santos Badía, habla durante el acto de inaguración de Unicaribe. (FUENTE EXTERNA)

    La graduanda con el mayor índice académico de la LIX Graduación Ordinaria de la Universidad del Caribe (Unicaribe), Rachelle Guerrero Batista, cursó sus estudios gracias a una beca otorgada por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

    Durante el acto, el titular del Mescyt, Rafael Santos Badía, reiteró el compromiso de la institución con impulsar una transformación profunda del sistema educativo dominicano.

    La ceremonia de investidura permitió a Unicaribe entregar al país 281 nuevos profesionales de grado y postgrado.

    RELACIONADAS

    En su discurso, Guerrero Batista afirmó que culminar la carrera representa más que un resultado académico.

    "Recoge desvelos, sacrificios, dudas, responsabilidades y, sobre todo, la decisión de continuar cuando el camino se hacía difícil", expresó la egresada.

    También recordó a sus compañeros que muchas de las fortalezas adquiridas surgieron en medio de las exigencias del proceso de formación.

    Convocatoria de becas

    El Mescyt informó que del 23 de febrero al 8 de marzo de 2026 estuvo abierta la convocatoria para Becas Nacionales 2026, con prioridad en áreas STEAM.

    La oferta académica se distribuye en 49 instituciones de educación superior del país, con 357 carreras y 469 programas académicos, como parte de una iniciativa dirigida a ampliar las oportunidades de formación para estudiantes y profesionales dominicanos.

    • Santos Badía recordó que la reforma educativa busca impulsar el desarrollo del país, en línea con la visión del presidente Luis Abinader de duplicar la economía dominicana hacia 2036.

    "Espero que pronto podamos iniciar el camino de transformar la educación dominicana por los próximos cuarenta años", manifestó el funcionario.

    Doctorado Honoris Causa

    Durante la ceremonia, Unicaribe otorgó el título de Doctor Honoris Causa al jurista y académico Franklin García Fermín, exministro del Mescyt.

    Expandir imagen
    Infografía
    El académico Franklin García Fermín recibiendo el título de Doctor Honoris Causa. (FUENTE EXTERNA)

    Badía destacó la trayectoria académica y profesional del homenajeado, así como la relación de amistad que mantiene con él y con la vicerrectora de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Rosalía Sosa.

    El funcionario señaló que ambos han sido aliados y personas correctas durante su trayectoria personal y profesional.

    TEMAS -
    • MESCYT

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.