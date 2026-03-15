Egresada Summa Cum Laude de Unicaribe fue becada por el Mescyt

El titular del Mescyt, Rafael Santos Badía, habla durante el acto de inaguración de Unicaribe. ( FUENTE EXTERNA )

La graduanda con el mayor índice académico de la LIX Graduación Ordinaria de la Universidad del Caribe (Unicaribe), Rachelle Guerrero Batista, cursó sus estudios gracias a una beca otorgada por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

Durante el acto, el titular del Mescyt, Rafael Santos Badía, reiteró el compromiso de la institución con impulsar una transformación profunda del sistema educativo dominicano.

La ceremonia de investidura permitió a Unicaribe entregar al país 281 nuevos profesionales de grado y postgrado.

En su discurso, Guerrero Batista afirmó que culminar la carrera representa más que un resultado académico.

"Recoge desvelos, sacrificios, dudas, responsabilidades y, sobre todo, la decisión de continuar cuando el camino se hacía difícil", expresó la egresada.

También recordó a sus compañeros que muchas de las fortalezas adquiridas surgieron en medio de las exigencias del proceso de formación.

Convocatoria de becas

El Mescyt informó que del 23 de febrero al 8 de marzo de 2026 estuvo abierta la convocatoria para Becas Nacionales 2026, con prioridad en áreas STEAM.

La oferta académica se distribuye en 49 instituciones de educación superior del país, con 357 carreras y 469 programas académicos, como parte de una iniciativa dirigida a ampliar las oportunidades de formación para estudiantes y profesionales dominicanos.

Santos Badía recordó que la reforma educativa busca impulsar el desarrollo del país, en línea con la visión del presidente Luis Abinader de duplicar la economía dominicana hacia 2036.

"Espero que pronto podamos iniciar el camino de transformar la educación dominicana por los próximos cuarenta años", manifestó el funcionario.

Doctorado Honoris Causa

Durante la ceremonia, Unicaribe otorgó el título de Doctor Honoris Causa al jurista y académico Franklin García Fermín, exministro del Mescyt.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/15/whatsapp-image-2026-03-15-at-181432-15651dde.jpeg El académico Franklin García Fermín recibiendo el título de Doctor Honoris Causa. (FUENTE EXTERNA)

Badía destacó la trayectoria académica y profesional del homenajeado, así como la relación de amistad que mantiene con él y con la vicerrectora de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Rosalía Sosa.

El funcionario señaló que ambos han sido aliados y personas correctas durante su trayectoria personal y profesional.