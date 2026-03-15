Abinader entrega escuela que beneficiará a 900 estudiantes en Villa Mella
El nuevo plantel cuenta con 26 aulas y áreas especializadas para el desarrollo de los alumnos
El presidente Luis Abinader inauguró la Escuela Comunal Barrio, ubicada en el sector de Villa Mella, del municipio Santo Domingo Norte, la cual beneficiará a unos 900 estudiantes.
Durante el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, afirmó que el Gobierno cree en el potencial de los jóvenes y en el papel fundamental de la escuela como punto de partida de la comunidad, donde se forman los valores y talentos de los estudiantes.
"El presidente Luis Abinader impulsa el fortalecimiento del sistema educativo para garantizar espacios adecuados que favorezcan el aprendizaje, el desarrollo y el bienestar de los alumnos", expresó De Camps.
En ese sentido, aseguró que continuarán los esfuerzos para contar con planteles educativos que contribuyan a formar ciudadanos íntegros y comprometidos con la sociedad.
Distribuición del centro educativo
- El plantel dispone de espacios destinados a la dirección, subdirección, recepción y salón de profesores, además de áreas operativas estratégicas como oficinas técnicas, archivo y depósitos.
La obra incluye unidades de enfermería y orientación, garantizando una atención integral dentro del mismo recinto.
Facilidades y modernidad técnica
Una nota de prensa refiere que el diseño arquitectónico no solo prioriza el área docente, sino también la recreación y el paisajismo. Entre sus principales características destacan:
Áreas de recreación: Amplios espacios de juego, áreas exteriores y un área cívica para actos patrióticos.
Seguridad y servicios: Frontón con garita en verja para el control de acceso, baños modernos y una cisterna de 8,000 galones para asegurar el suministro de agua constante.
Entorno: Un cuidado trabajo de paisajismo que embellece el entorno escolar y fomenta el respeto por el medio ambiente.