Abinader entrega escuela que beneficiará a 900 estudiantes en Villa Mella

El presidente Luis Abinader junto al ministro Luis Miguel De Camps durante el acto inagural del centro educativo. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader inauguró la Escuela Comunal Barrio, ubicada en el sector de Villa Mella, del municipio Santo Domingo Norte, la cual beneficiará a unos 900 estudiantes.

Durante el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, afirmó que el Gobierno cree en el potencial de los jóvenes y en el papel fundamental de la escuela como punto de partida de la comunidad, donde se forman los valores y talentos de los estudiantes.

"El presidente Luis Abinader impulsa el fortalecimiento del sistema educativo para garantizar espacios adecuados que favorezcan el aprendizaje, el desarrollo y el bienestar de los alumnos", expresó De Camps.

En ese sentido, aseguró que continuarán los esfuerzos para contar con planteles educativos que contribuyan a formar ciudadanos íntegros y comprometidos con la sociedad.

Distribuición del centro educativo

El plantel dispone de espacios destinados a la dirección, subdirección, recepción y salón de profesores, además de áreas operativas estratégicas como oficinas técnicas, archivo y depósitos.

La obra incluye unidades de enfermería y orientación, garantizando una atención integral dentro del mismo recinto.

Facilidades y modernidad técnica

Una nota de prensa refiere que el diseño arquitectónico no solo prioriza el área docente, sino también la recreación y el paisajismo. Entre sus principales características destacan:

Áreas de recreación: Amplios espacios de juego, áreas exteriores y un área cívica para actos patrióticos.

Seguridad y servicios: Frontón con garita en verja para el control de acceso, baños modernos y una cisterna de 8,000 galones para asegurar el suministro de agua constante.

Entorno: Un cuidado trabajo de paisajismo que embellece el entorno escolar y fomenta el respeto por el medio ambiente.