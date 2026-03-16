La Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas valora regular el uso de celulares

Es importante fortalecer la alfabetización digital y la formación docente para integrar las tecnologías emergentes como herramientas de apoyo educativo. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

En un aula de secundaria, el profesor intenta explicar una ecuación lineal mientras varios estudiantes miran, embelesados, la pantalla de sus teléfonos. Uno revisa mensajes en Instagram; otro observa un video corto en TikTok. El docente hace una pausa, pide guardar los dispositivos y retoma la explicación.

Los alumnos prestan atención por un momento, pero los aparatos pueden más que la pizarra.

La escena, cada vez más común en centros educativos, resume el dilema que ahora intenta abordar el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd): cómo regular el uso de celulares durante las clases.

Al respecto, la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Ainep) valora que el Ministerio realizara consultas antes de presentar la propuesta.

"Sabemos que en dicho proceso participaron distintas asociaciones del sector educativo, incluyendo Ainep, así como otros actores vinculados al sistema", indica la entidad.

No obstante, aclara que la organización no es un ente regulador.

"Las políticas y normativas que rigen el funcionamiento de los centros corresponden al Minerd, y las instituciones educativas [deben] atenerse a los lineamientos que este organismo establezca", señala la entidad al tiempo que agrega que confían en que las medidas que finalmente se adopten, contribuyan a fortalecer los ambientes de aprendizaje y sean de provecho para el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/15/luis-miguel-de-camps-202602110001-f9b5eb8c.jpg Ministro Luis Miguel De Camps. (DIARIO LIBRE)

Una regulación en discusión

El plan que impulsa el Minerd busca establecer normas claras sobre cuándo y cómo estudiantes y docentes pueden utilizar teléfonos móviles durante la jornada escolar. Además, de presentar la iniciativa a los actores del sistema educativo se abrirán diversos canales para recoger sugerencias que enriquezcan el documento.

Aun así, para el exministro de Educación Melanio Paredes la solución a lo que hoy es una realidad cotidiana no puede limitarse a una simple prohibición inspirada en tendencias de otros países.

"Toda regulación o iniciativa en la política educativa del país debe partir de estudios serios sobre los factores que inciden en los bajos niveles de aprendizaje de nuestros alumnos y sobre cómo abordarlos", comenta.

Paredes propone evaluar cuál es el nivel de uso de dispositivos electrónicos entre los estudiantes, qué contenidos consumen, cuáles son los niveles de acceso a internet de banda ancha y si los docentes utilizan los recursos tecnológicos promovidos por el Ministerio durante la pandemia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/15/06062023-clases-en-escuelas-joliver-brito22-258715c6.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/15/06062023-clases-en-escuelas-joliver-brito22-258715c6.jpg Según expertos en dociencia, el gran reto de la propuesta de regular el uso de celulares consiste en alcanzar un acuerdo entre las partes involucradas. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Experiencia docente

La iniciativa no surge de la nada. Para los profesores, el manejo de los teléfonos móviles se convirtió en un adversario con el que resulta difícil competir.

Dinorah García Romero, exrectora del Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda, también respalda la regulación, aunque considera necesario escuchar la opinión de los jóvenes y promover un debate previo a la aprobación de la medida.

"Hay que tener mucho cuidado para que el estudiante entienda que no se busca limitar su libertad, sino crear condiciones para un aprendizaje efectivo", advierte.

Según la educadora, cualquier regulación debe sustentarse en una propuesta pedagógica que fortalezca tres aspectos: la capacidad de decisión personal del estudiante, la comprensión del sentido de las normas y el desarrollo de aprendizajes que estimulen la creatividad.

García Romero sostiene, además, que los docentes deben revisar sus propias prácticas pedagógicas.

"Muchos estudiantes andan con el aparato porque la escuela es muy aburrida. ¿A qué vas a entrar al aula si lo que vas a encontrar es un profesor con un monólogo que ni siquiera él entiende?", plantea.

Distracción dentro y fuera del aula

Expertos en educación señalan que el debate no se limita a la disciplina escolar. También involucra a las familias.

Dalul Ordehi, decana del Área de Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, considera que la regulación se necesita debido al impacto que el uso intensivo de celulares tiene en la atención de niños y adolescentes.

"Hay procesos dentro del sistema educativo que requieren mayor interacción, y el uso constante de celulares ha generado niveles de atención bastante deficientes", explica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/15/28052025-escuelas-con-letrinas-en-yamasa-y-peralvillo-provincia-monte-plata-luduis-tapia16-0069b21f.jpg El Estado dominicano apuesta por una educación con pantallas reguladas. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Ordehi advierte además que diversos estudios señalan los efectos del uso excesivo de pantallas en el neurodesarrollo infantil.

"No debería un niño menor de 15 años tener un aparato celular", afirma.

Para la especialista, la clave no está en eliminar los dispositivos, sino en establecer un uso consciente y con objetivos pedagógicos claros.

Esto, añade, requiere fortalecer la alfabetización digital y la formación docente para integrar las tecnologías emergentes como herramientas de apoyo educativo.

La experta también subraya el papel de las familias.

"Pedimos regulación en la escuela, pero muchos padres prefieren mantener a los niños tranquilos frente a una pantalla en casa y no siempre pueden sentarse con ellos a hacer una tarea", comenta.

Al igual que Ordehi, Vilma Gerardo, especialista en Currículo y Evaluación Educativa califica de necesaria esta posible regulación, porque la tecnología es parte del mundo actual.

"Los grandes magnates tecnológicos regulan a sus hijos el uso de esta, por tanto, la escuela no puede estar de espalda a los avances y aportes del uso de herramientas como los celulares; pero tampoco puede permitir un uso sin normas".

Debate global La discusión sobre los teléfonos móviles en las escuelas no es exclusiva de la República Dominicana. Datos de la UNESCO indican que más de 80 países han restringido o prohibido el uso de teléfonos celulares en centros educativos. Entre ellos figuran Brasil, Chile, Argentina, Paraguay y México.Las experiencias internacionales muestran resultados variados. En algunos sistemas, la restricción de celulares mejoró la concentración en las aulas. En otros, las escuelas prefirieron integrar los dispositivos como herramientas de aprendizaje, acompañadas de programas de alfabetización digital.

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