El Minerd dispone que escuelas abran a las 6:30 de la mañana para recibir estudiantes del TRAE

Un estudiante desciende de un autobús del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) en un centro educativo. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

A partir de las 6:30 de la mañana, los centros educativos del país deberán abrir sus puertas para recibir a los estudiantes que utilizan el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), informó el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd).

La medida tiene como objetivo garantizar la seguridad de los estudiantes y evitar que permanezcan expuestos en la vía pública sin supervisión, asegurando un entorno protegido desde el momento en que descienden del autobús.

Esta disposición está contenida en la Circular VSTP No. 260-2026 y establece que los planteles educativos deben permitir el ingreso temprano de los estudiantes que llegan en las unidades del transporte escolar.

El Minerd afirmó que esta disposición no modifica el horario laboral de los docentes ni el inicio formal de la jornada escolar, que continuará siendo a las 8:00 de la mañana.

Coordinación con los centros educativos

Mediante una nota de prensa, el Minerd explicó que la implementación de la medida se realiza en coordinación con cada centro educativo, considerando sus particularidades operativas y organizativas, a fin de disponer del personal necesario para recibir a los estudiantes desde la hora establecida.

De su lado, el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos informó que cada plantel debe ajustar su horario y personal de acuerdo con su realidad, asegurando un "entorno controlado y protegido desde el momento en que los estudiantes llegan en los autobuses escolares" .

Asimismo, indicaron que la solicitud a los centros educativos de adelantar la apertura de sus puertas tiene como propósito de garantizar su integridad física y minimizar riesgos de accidentes o incidentes de seguridad ciudadana.