Con inversión de RD$ 151 millones, Inabie distribuirá gomas multivitamínicas para 70 mil estudiantes

Personal de salud toma el peso a una estudiante durante evaluación nutricional en un centro educativo. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) implementará un proyecto piloto de suplementación con gomitas multivitamínicas, con el objetivo de intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes de entre 3 y 19 años del sistema educativo público.

Según explicó la institución a través de una nota de prensa, la iniciativa busca reducir la brecha de micronutrientes prioritarios detectada en esta población y complementará el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que actualmente garantiza la alimentación diaria a casi dos millones de alumnos en más de siete mil centros educativos del país.

La Encuesta Nacional de Micronutrientes realizada en 2024 reporta que la anemia afecta al 24.2% de los menores de 6 años y al 17.0% de los escolares de 6 a 18 años, lo que constituye un problema relevante de salud pública. El análisis técnico confirma que, aun sumando los aportes del PAE, existen brechas de zinc, vitaminas A, B6 y E, indica el comunicado.

El director de Salud y Nutrición del Inabie, Luis Lizardo, señaló que la introducción de un suplemento en formato de gomita, adaptado al contexto escolar, permitirá cerrar estas brechas nutricionales.

Alcance y ejecución del piloto

El plan será implementado en seis regionales educativas priorizadas por indicadores de malnutrición. Cada estudiante recibirá una gomita tres veces por semana durante el año escolar, para un total de 144 unidades por beneficiario.

La distribución será supervisada mediante un sistema de registro y monitoreo de eventos adversos. Asimismo, se realizarán evaluaciones a los seis y doce meses para medir el impacto en los niveles de hemoglobina, otros marcadores nutricionales y la aceptación del suplemento.

Proceso de compra y convocatoria al sector salud

El Inabie informó que el proceso de adquisición del suplemento está identificado con la referencia INABIE-CCC-LPN-2026-0002 y se realiza conforme a la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, garantizando transparencia, competencia entre oferentes y el uso responsable de los recursos del Estado.

Para la planificación del proyecto se estableció un presupuesto estimado de 151.2 millones de pesos, con un tope de referencia de 18 pesos por unidad. El precio final será determinado por la competencia entre proveedores que cumplan con la calidad, requerimientos nutricionales, estándares sanitarios y costos logísticos.

La institución también hizo un llamado a la industria farmacéutica nacional, especialistas en nutrición y actores del sector salud para que presenten observaciones y aportes técnicos durante la fase de consulta, con el fin de fortalecer el diseño y la ejecución del plan piloto.