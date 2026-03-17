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Evaluación de Desempeño Docente
Evaluación de Desempeño Docente

El Minerd inicia cuarta etapa de la evaluación de desempeño docente 2025-2026

El proceso impactará a 115,592 docentes del sistema educativo público preuniversitario

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    El Minerd inicia cuarta etapa de la evaluación de desempeño docente 2025-2026
    Fachada del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd). (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que dio inicio a la cuarta etapa de la evaluación de desempeño docente (EDD) 2025-2026, correspondiente a la evaluación de diversos actores (EDA).

    Mediante una nota de prensa, la institución indicó que este proceso impactará a 115,592 docentes del sistema educativo público preuniversitario, previamente habilitados tras un proceso de depuración técnica.

    El Minerd explicó que esta fase permite analizar el desempeño profesional del docente desde múltiples perspectivas dentro del entorno educativo, con el objetivo de construir una valoración integral de su práctica pedagógica y su impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

    En ese sentido, indicaron que la evaluación de diversos actores integra:

    • La valoración del superior inmediato, que aporta una mirada desde la función de dirección y supervisión
    • La evaluación de colegas o pares, basada en la interacción profesional entre docentes
    • La valoración de supervisados, acompañados o asistidos, quienes ofrecen una perspectiva desde la experiencia de quienes reciben orientación o apoyo en el trabajo educativo.
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    Coordinación y acompañamiento institucional

    El Minerd afirmó que este enfoque permite obtener una comprensión más amplia del desempeño docente al incorporar miradas desde distintos niveles de relación dentro de la práctica educativa, lo que contribuye a fortalecer los procesos de mejora continua del sistema.

    El proceso está coordinado por el Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente, junto al equipo técnico del Minerd, en articulación con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (Anproted), con el propósito de garantizar la transparencia, la participación y la calidad del proceso evaluativo.

    La institución destacó además el rol fundamental de los equipos de gestión de los centros educativos, cuyos directores y miembros deben garantizar la correcta aplicación de la evaluación del superior inmediato, uno de los componentes centrales del proceso de valoración del desempeño docente.

    Asimismo, los equipos de gestión distritales y regionales, junto a los directores de esas demarcaciones, tendrán la responsabilidad de acompañar y dar seguimiento al desarrollo de esta fase como parte de las comisiones territoriales de la Evaluación de Desempeño Docente.

    La institución afirmó que el seguimiento oportuno a las evaluaciones del superior inmediato, colegas o pares, y supervisados o acompañados permitirá que el proceso se desarrolle con rigor técnico y responsabilidad institucional.

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