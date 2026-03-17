Docentes harán este miércoles su Primer Congreso Pedagógico; afectará docencia

Sede de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ( ARCHIVO/DL )

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, informó que mañana miércoles 18 de marzo docentes realizarán el Primer Congreso Pedagógico, lo que afectará la docencia de forma parcial o total en algunos centros educativos.

La jornada lleva por nombre "Educación Dominicana Pensada Desde el Magisterio".

El gremialista dijo que el congreso se hará en algunas zonas a partir de las 12:00 del mediodía y en otras en la mañana.

De acuerdo a una comunicación enviada por la ADP, se solicitó al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, que los docentes dedicaran los grupos pedagógicos del tercer miércoles de marzo (18) a reflexionar sobre los temas del Primer Congreso Pedagógico. La petición fue acogida positivamente por el funcionario.

"La realización de esta jornada en el día de mañana en la mayoría de los centros educativos se realizará después del mediodía (para citar algunos casos como Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, Santiago, Azua, entre otras localidades) y en algunos casos de centros educativos donde por su naturaleza ocuparán parte de la jornada matutina" Eduardo Hidalgo Presidente de la ADP “

De acuerdo con el presidente de la ADP, durante esta jornada los docentes participarán en encuentros en escuelas, liceos y politécnicos a nivel nacional, donde compartirán experiencias pedagógicas y reflexionarán sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El congreso aborda seis ejes fundamentales:

La mejora del aprendizaje

El rol del docente como sujeto pedagógico

La defensa de la educación pública

El uso del 4 % del PIB destinado al sector

El cumplimiento de la Ley 66-97

La relación entre el currículo oficial y la práctica docente, así como la incorporación de la tecnología y la inteligencia artificial en las aulas.

Grupos pedagógicos

Hidalgo recordó que los grupos pedagógicos están establecidos en el calendario escolar del Ministerio de Educación y normalmente se desarrollan el tercer miércoles de cada mes, destinando parte de la jornada a la revisión de temas educativos y al fortalecimiento de la práctica docente.

Asimismo, precisó que mediante una comunicación dirigida al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, solicitaron dedicar esta jornada a los temas del congreso, propuesta que fue acogida por las autoridades.

El dirigente gremial reiteró que el objetivo principal es generar propuestas concretas que contribuyan a mejorar los aprendizajes y enfrentar retos actuales del sistema educativo.

"Esta jornada busca desarrollar una mirada colectiva desde el ejercicio pedagógico del profesorado para identificar los principales desafíos del sistema educativo dominicano y formular propuestas que permitan superar déficits históricos", afirmó Hidalgo.