La ADP apoya cambios en educación y pide un modelo adaptado a la realidad dominicana

El secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, Rafael Féliz, durante su intervención en la celebración del Primer Congreso Pedagógico. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

La mañana de este miércoles, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) afirmó estar de acuerdo con la iniciativa del Gobierno de transformar la educación del país; sin embargo, aseguró que este proceso debe realizarse tomando en cuenta la realidad del pueblo dominicano y no partiendo de otros contextos, como, según indicaron, se ha hecho hasta ahora.

"No estamos de acuerdo con la fusión Minerd-Mescyt, pero sí con que se lleve a cabo una transformación en la que se involucren todos los sectores vinculados a la educación dominicana, a fin de desarrollar un modelo educativo que responda a nuestra realidad", afirmó Menegildo De La Rosa, secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la ADP.

De La Rosa advirtió que desde el año 1990, cuando inició el Plan Decenal, se han estado importando programas de otros países como Finlandia, Chile y Costa Rica, "cuya realidad es muy diferente a la nuestra".

Rechazo y propuestas



El secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, Rafael Féliz, indicó que lo que la ADP ha estado rechazando es la idea de fusionar el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

"No existe ningún estudio, diagnóstico o análisis que determine que sea pertinente la fusión de esos dos ministerios. En el fondo, lo que se propone es que parte del 4 % destinado a la educación pública financie la educación superior, incluyendo la privada, y eso no es aceptable", afirmó al explicar las razones del rechazo.

El docente destacó que lo que se debe hacer es permitir que, desde el magisterio —desde su base y desde las propias escuelas—, se formulen propuestas de solución que impulsen el avance de la educación dominicana y permitan abordar, de manera real, su transformación.

Un modelo que tome en cuenta la realidad nacional



De La Rosa también reiteró que se debe tomar en cuenta el contexto particular no solo del país, sino también de cada provincia.

"Es necesario que el modelo educativo dominicano se adapte a la realidad y al contexto de cada provincia, de cada municipio, de cada sección y de cada centro en particular", afirmó.

Asimismo, se refirió a las carencias materiales en las instalaciones educativas del país.

"Sabemos que hay escuelas que no reúnen las condiciones necesarias: no tienen espacio físico suficiente, carecen de maestros, de libros de texto y ni siquiera cuentan con registros adecuados", explicó el dirigente de la ADP.