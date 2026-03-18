La ADP quiere una educación acorde a los contextos particulares del país

La mañana de este miércoles el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) inauguro el Primer Congreso Pedagógico: "La Educación Dominicana Pensada Desde el Magisterio", desarrollado de manera simultánea en los 7,931 centros educativos del país, con la participación de más de 115,000 maestros y maestras.

Según la ADP, el objetivo de este congreso es " discutir que cosas andan bien en el currículum, qué cosas andan bien en la planificación, qué cosas andan bien en los diseños de los programas y qué cosa no está bien desde el punto de vista de los maestros"

La Asociación comentó que quiere crear conciencia de que en los modelos educativos se deben tomar en cuenta el contexto particular del país en primer lugar, pero también de cada provincia y región de la nación.

"Nosotros entendemos que la secuencia didáctica no puede ser una planificación que iguale el contexto de Higüey con el de Elías Piña y que iguale el contexto del Seibo con el de Santiago", acotó el gremio.

En este mismo tenor, Menegildo de la Rosa, secretario de comunicaciones y relaciones publicas de la ADP, expresó que "es necesario que el modelo educativo dominicano se adapte en lo que es la realidad y el contexto de cada provincia, de cada municipio, de cada sección y de cada centro en sentido particular".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/65cff627-758a-4fca-994d-9d488e3b3948-39f350e3.jpg Menegildo de la Rosa, secretario de comunicaciones y relaciones publicas ADP. (DIARIO LIBRE/JOLIBER BRITO)

De la Rosa agregó, además: "aquí desde el año 1990, cuando empezó el Plan Decenal, se están importando programas de otros países, como Finlandia, Chile, Costa Rica, cuya realidad es muy diferente a la nuestra".

Plan de reforma educativa

El presidente de la República, Luis Abinader, anunció el impulso de una reforma legislativa y curricular para rediseñar el sistema educativo dominicano, con el objetivo de formar el capital humano necesario para duplicar el tamaño de la economía al año 2036.

Durante su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el mandatario afirmó que la educación será el eje estructural del desarrollo nacional y adelantó que se promoverá "el más amplio proceso de consulta y concertación", al considerar que la enseñanza "no es una política de gobierno, sino un proyecto de todos".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/whatsapp-image-2026-03-18-at-102521-am-27169ddb.jpeg Parte del Comité Ejecutivo de la ADP que participó en el Congreso. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)