Luis Miguel De Camps impulsa estrategia de educación digital para modernizar las escuelas

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, promueve la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Digital, una iniciativa orientada a transformar el sistema educativo preuniversitario y preparar a los estudiantes para los retos del entorno tecnológico actual.

La propuesta, aprobada por el Consejo Nacional de Educación, contempla la integración progresiva del pensamiento computacional, la inteligencia artificial y otras competencias digitales en el currículo escolar.

Según informó este miércoles el Ministerio de Educación, el objetivo es fortalecer las capacidades de aprendizaje, innovación y adaptación de los estudiantes en una sociedad cada vez más influenciada por la tecnología.

La estrategia se enmarca en la Agenda Digital 2030, impulsada por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 527-21, que busca la transformación digital del país a través del desarrollo de competencias tecnológicas y científicas.

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En ese contexto, el componente de Educación y Competencias Digitales promueve el impulso de áreas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas), con énfasis en el acceso a tecnologías emergentes desde edades tempranas.

Enfoque integral

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/whatsapp-image-2026-03-18-at-113847-am-9a54529c.jpeg La reunión. (FUENTE EXTERNA)

El Ministerio destacó que la iniciativa adopta un enfoque sistémico basado en cuatro ejes principales: la integración de competencias digitales en el currículo, la formación continua de los docentes, la adecuación de la infraestructura tecnológica y el fortalecimiento de la gobernanza y la seguridad digital.

Asimismo, se prevé el fortalecimiento de entornos virtuales de aprendizaje y la promoción de recursos educativos digitales abiertos.

La institución subrayó que el uso de la tecnología en las aulas estará centrado en fines pedagógicos, promoviendo prácticas responsables y éticas, especialmente en el uso de herramientas de inteligencia artificial.

Implementación por fases

El plan será ejecutado en tres etapas. La primera estará enfocada en la creación de condiciones técnicas, normativas y formativas; la segunda en la implementación progresiva con acompañamiento docente; y la tercera en la consolidación y expansión a nivel nacional.

Como parte de su visión a largo plazo, las autoridades educativas buscan que, de cara al 2030, el pensamiento computacional y las competencias en inteligencia artificial se consoliden como habilidades esenciales en la formación de los estudiantes dominicanos.

El Ministerio indicó que la estrategia prioriza el desarrollo de capacidades para comprender, utilizar y evaluar la tecnología, más allá de la simple incorporación de dispositivos en el aula.