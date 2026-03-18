El Minerd impulsa la estrategia digital para modernizar el sistema educativo

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabeza la implementación de la estrategia de educación digital en el país. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, impulsa la Estrategia Nacional de Educación Digital, aprobada por el Consejo Nacional de Educación (CNE), como una política pública orientada a modernizar el sistema educativo preuniversitario y preparar a los estudiantes para los desafíos del mundo digital.

La estrategia establece la integración progresiva del pensamiento computacional, la inteligencia artificial y otras competencias digitales en el currículo escolar, con el objetivo de fortalecer la capacidad de los estudiantes para aprender, innovar y desenvolverse en una sociedad cada vez más mediada por la tecnología.

A través de una nota de prensa, el Minerd indicó que la política parte del enfoque de que la tecnología en el aula debe estar al servicio del aprendizaje. Por ello, la estrategia promueve un "uso pedagógico, ético y responsable de las herramientas digitales, en línea con los esfuerzos institucionales para regular aquellas prácticas que puedan afectar la concentración y el proceso formativo de los estudiantes".

La institución señaló que la estrategia adopta un enfoque sistémico estructurado en cuatro componentes fundamentales como son la integración curricular de las competencias digitales, el desarrollo de capacidades docentes, la adecuación de entornos de aprendizaje e infraestructura tecnológica, y el fortalecimiento de la gobernanza, la seguridad y la autonomía digital del sistema educativo.

Las fases

De acuerdo con el Minerd, el plan contempla tres fases estratégicas.

La primera estará enfocada en la preparación de condiciones habilitantes en términos técnicos, normativos y formativos.

habilitantes en términos técnicos, normativos y formativos. La segunda, en la implementación progresiva del modelo con acompañamiento docente y monitoreo continuo.

del modelo con acompañamiento docente y monitoreo continuo. La tercera, en la consolidación, ajuste y expansión de la estrategia a escala nacional.

La iniciativa incorpora además una visión sobre el papel de la inteligencia artificial en la educación, al reconocer que esta tecnología transforma no solo las herramientas disponibles para enseñar y aprender, sino también las formas de producir conocimiento y resolver problemas.

Además tiene como finalidad, en el corto y mediano plazo, fortalecer el currículo vigente mediante nuevas mediaciones pedagógicas que contribuyan a elevar los aprendizajes y promover un uso consciente de la inteligencia artificial.

En tanto que la iniciativa se desarrolla en coherencia con la Agenda Digital 2030, promovida por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 527-21, que plantea la transformación digital del país a través del fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y científicas de la población.

En ese marco, el componente "Educación y Competencias Digitales" de la Agenda Digital 2030 impulsa el desarrollo de la educación Steam (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) en niñas, niños y adolescentes, con especial énfasis en el acceso y comprensión de tecnologías emergentes.