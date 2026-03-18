ADP afirma que los paros se han debido a "situaciones" ajenas a su voluntad

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) inauguró este miércoles el Primer Congreso Pedagógico: "La Educación Dominicana Pensada Desde el Magisterio", desarrollado de manera simultánea en los 7,931 centros educativos del país, con la participación de más de 115,000 maestros y maestras.

Este congreso obligó a que se suspendieran las clases en todos los recintos escolares del territorio nacional. Según explicó la ADP "en el currículum está contenido los talleres pedagógicos que se realizan todos los meses."

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/whatsapp-image-2026-03-18-at-102522-am-a58495e6.jpeg Algunos de los docentes que participaron en el congreso. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

"Lo que pasó hoy es que el Ministerio de Educación aprovechó el espacio de los talleres pedagógicos (que se dan sin los estudiantes) para que fueran usados por los maestros para discutir su visión sobre el sistema educativo."

Según comentó la Asociación "todos los meses dentro de la programación del Ministerio de Educación está la realización de un taller pedagógico donde se discuten las situaciones de cada centro o un tema transversal del sistema. Esta vez ese espacio se le cedió a la ADP para desarrollar el Congreso Pedagógico."

Otros paros

A comienzos de este mes de marzo la ADP comenzó un paro de docencia por 48 horas en los centros educativos del municipio de Moca, en la provincia Espaillat.

La misma se realizó en reclamo de mejoras en las condiciones de las escuelas y atención a una serie de demandas que, según denuncian, llevan años sin respuesta por parte de las autoridades.

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) rechazó dichos paros de docencia convocados en varias provincias del país, al considerar que se trata de interrupciones injustificadas que atentan contra el cumplimiento del calendario escolar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/18/fachada-cd930c5c.jpg Sede del Minerd. (FUENTE EXTERNA)

"Lo primero es aclarar que en tres años el Comité Ejecutivo Nacional no ha convocado una huelga", afirmó la asociación

"Se dan situaciones por acoso laboral, por mal manejo de la política de la gestión en los distritos y en las regionales que, a veces, obliga a los compañeros a hacer jornadas de movilización.

"También entendemos que eso se masifica de manera irresponsable. Los 27 de febrero no hay clases, los 26 de enero no hay clases, el día de la Altagracia no hay clases, el día de la Restauración no hay clases y nadie hace noticias con eso", señaló la ADP.

Los paros afectan objetivos de desarrollo

El Minerd explicó que la paralización reiterada de las clases limita el avance hacia los objetivos de desarrollo económico proyectados por la administración del presidente Luis Abinader con miras al año 2036, los cuales —indicó— dependen de una población debidamente formada y capacitada.

El Ministerio instó al gremio magisterial a desistir de los paros y priorizar el diálogo, en beneficio de los estudiantes y del sistema educativo nacional.

Compromisos incumplidos paralizan la docencia, no la ADP

"Si hay una situación específica como la que hay ahora de un director de infraestructura que ha hecho compromiso con todos los pueblos para remozar las escuelas y para que los centros que están paralizados se comience su construcción y no cumple, se hacen jornadas de movilización que son masificados como paro nacional."

"Pero reiteramos que hace tres años que el Comité Ejecutivo Nacional no convoca un paro nacional." expresó la ADP.